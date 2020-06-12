Президент РФ Владимир Путин испугался проводить военные действия в Украине

Такое мнение озвучил российский политэмигрант и аналитик Илья Заславский в интервью Укррудпрому.

По его словам, лидер РФ существенно отличается от своих коллег.



"Он (Путин - ред.) занимается агрессивным и хвастовством, и запугиванием. Пацанским взятием на понт. Он человек по сути своей дворовой, блатной, из Питера. Все его бизнес-схемы из 90-х связаны с организованными преступными группировками. Он же не только из гэбэшных кругов, но и из опэгэшных", - отметил он.

Кроме того, Заславский считает, что агрессивная политика РФ - это лишь "пыль в глаза".

"По понятиям его мира более успешной политикой считается пускание агрессивной пыли в глаза, чтобы его партнеры думали, что он способен на значительно большие риски, чем советские руководители. Что он готов к нападению, к асимметричным неожиданным шагам, готов биться до последнего. Он все время создает вот такую иллюзию", - уверен россиянин.

По его словам, такие попытки почти всегда заканчиваются неудачей.

"Когда он получал по голове, то быстро отступал. Может быть, какие-то российские танки и дошли бы до Киева, но их бы утопили в крови. Да, российская армия могла бы вести атаку (Украины - ред.), но сам Путин не готов был к многочисленным жертвам и войне в городских условиях. Думаю, что это главная причина, которая остановила атаку в Восточной Украине. Путин просто увидел реальное сопротивление. Этот язык он очень хорошо понимает", - отметил он.

Ранее американский рок-музыкант Генри Роллинз поделился мнением относительно президента РФ Владимира Путина.

По его словам, президент РФ "реально является злом".

"Он пугает, от него веет трупами. Один из самих страшных людей на планете. Он может использовать насилие и с успехом делает это. Анна Политковская, одна из величайших журналисток нашего времени, критиковала Путина и была убита. Таким, как он вообще нельзя доверять", - заявил он.

Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.

Как сообщала Politeka, Крым настигла катастрофа, от глубоких водоемов почти ничего не осталось.

Также Politeka писала, что Россия готовится к новой агрессии против Украины из-за Крыма: "В середине лета...".