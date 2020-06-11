В РФ продолжают «кормить» весь мир фейками о зверствах ВСУ на Донбассе

Теперь они выдали смерть шестилетней Полины Солодкой в 2014 году как результат обстрела мирных кварталов на Троицу украинскими военными. Душещипательный пост с фотографией девочки опубликовал на своей странице в Twitter российский дипломат Александр Алимов.

«Ровно 6 лет назад, 8 июня 2014 года, первый ребенок Полина Сладкая была убита во время празднования дня Святой Троицы. Армия Украины открыла минометный и артиллерийский огонь по центру Славянска: впервые были использованы снаряды из БМ-21 «Град»», – написал он.

Однако уже вскоре ложь россиянина разоблачили. Оказалось, что новость о гибели девочки датирована 2013 годом, и звали ее не Полина Солодкая, а Анастасия Луцишина, которую в Уссурийске сбил таксист.

Вывел на чистую воду Алимова член украинской делегации в ООН Олег Николенко.

«Вы хотите знать, как рождаются российские фейки? Пожалуйста. Российский дипломат в Женеве постит фотографию якобы убитой на Донбассе от украинских снарядов девочки. На самом деле, на фото изображена девочка Анастасия из российского Уссурийска. Она погибла в 2013 году, ее сбил водитель такси», – отметил он в соцсети.

Однако за Алимова вступился его коллега Дмитрий Полянский, который опубликовал фото мемориала с именем шестилетней Полины, заявив, что правое фото «не является верным», в чем вина Интернета.

«Но левое-то фото подлинное, как и тот факт, что 6-летняя Полина была убита в результате обстрела украинской армией в Донбассе. Вот Вам еще фото монумента в придачу: если Вы и это назовете фейком, это уже подлость», – написал он.

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Напомним, путинская пропаганда опозорилась на весь мир из-за трагедии Боинга.

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