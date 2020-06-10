Боевики самопровозглашенной "ДНР" отказались выпускать людей на подконтрольную Киеву территорию

Слова одного из главарей террористов Владислава Бердичевского передает сайт "Диалог.ua", пишет Politeka.net.

Так называемый "депутат" показал на своем Телеграм-канале огромную очередь на контрольно-пропускном пункте, которая собралась 10 июня. Представитель боевиков заявил, что в ближайшее время незаконные власти так называемой "ДНР" не собираются открывать въезд и выезд с оккупированной территории Донбасса. Он также заявил, что решение о пропуске людей на КПВВ должны принимать исключительно российские наемники.

"ДНР не открывает границу, об открытии будет объявлено официальными лицами республики", - написал один из лидеров бандформирований. "Не так называемым штабом оос, не Зеленским или Шмыгалем".

После этого он нелестно высказался об Украине и заявил, что украинцы, якобы, сами виноваты в сложившейся ситуации:

"Если бы Украина была договороспособной, то санкоридор давно бы работал и люди, подавшие заявления на въезд и выезд на Украину давно бы заехали куда им нужно".

Стоит отметить, что с 10 июня украинская сторона открыла блокпосты для проезда людей.

Напомним, РФ начала массовую ликвидацию на Донбассе, люди вышли на бунт: "Вон от нашей...".

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.