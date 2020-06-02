Артист и писатель Антин Мухарский раскритиковал юмор «95 Квартала» и его проекта «Сваты»



Свой комментарий он дал в интервью Обозревателю.

По его словам, шутки "кварталовцев" являются оскорбительными для украинцев.

"А х*хлы это сглатывают, и малороссы это сглатывают, и ржут сами над собой. Дебилизация общества приобрела очень высокий уровень. Хочу сказать, что репутация актера у нас очень размыта. Безусловно, «95 Квартал» имеет свою четко сформированную аудиторию, которую я определяю малороссийской», — подчеркнул писатель.

А вот сериал "Сваты" он посчитал пропагандистским.

"Не могу смотреть «Сваты». Я его определяю, как одно из проявлений жлобологии. Персонажи, которые там работают, ставят целью популяризацию постсоветских, немного быдляческих форм поведения, отношений в семье. Там используются откровенные идентификаторы российского пространства, который делает этот сериал экспортным вариантом для РФ. Все это прекрасно понимают», — отметил артист.

Ранее известная писательница Лариса Ницой высказалась об украинском языке

Она обвинила украинцев в том, что они слишком терпимы к высказываниям и действиям против украинского языка. При этом она "разделила на категории" украинцев, которые говорят на русском.

По ее мнению, одни нуждаются в психологической помощи, а других вряд ли изменишь.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.

Как сообщала Politeka, Скрипка рассказал о последних вздохах СССР в Украине.

Также Politeka писала, что Мухарский проучил русскоязычных украинцев.