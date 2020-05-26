Российский режиссер Александр Сокуров рассказал о большом промахе России Так, он выразил мнение, что проблемы России без серьезных изменений государственного строительства и структуры государства не решить.

Российский режиссер Александр Сокуров заявил, что Россия вместо развития на данный момент движется назад. Об этом он сказал 2018 года в интервью "Радио Свобода".



"Мы пока еще идем назад, может быть, дойдем года через три–четыре, и что дальше? А дальше надо понять, куда идти – опять строить социализм или ту новую систему, которая сегодня сформировалась? Сначала мы поэкспериментировали в 1917 году – пошли в социализм, куда никто не ходил, кроме нас. Россия совершила невыносимый эксперимент над собой – и проиграла. Пришлось на карачках ползти назад – а там уже никого нет, большинство убито – вместе с их жизненным опытом и хозяйственным укладом. Там только трупы валяются", – подчеркнул Сокуров.

Режиссер заявил, что у него самого уже давно нет вопросов к российским политикам.

"На самом деле ничего сложного в положении России нет, у меня давно нет вопросов к нашим политикам, я понимаю, в какую сторону все идет. Я дал себе слово больше не давать прогнозов, на которые все равно никто не обращает внимания", – убежден он.

Сокуров высказал мнение, что россияне генетически предрасположены к науке и искусству, но только не к государственному строительству.

"Просите у бога ума, больше ничего не надо. Мне кажется, у русских людей здесь дефицит", – добавил режиссер.

По его мнению, смена власти в стране не решит проблем России.



"Те, кто критикует Путина за Сирию, получат ту же огромную страну с огромными границами и огромной армией, которую придется не только тренировать, но и периодически сажать на горячую сковородку, иначе она не сможет защитить эту страну. И у них будет большой военный бюджет и все то же самое, что происходит сейчас. Без серьезных изменений государственного строительства, структуры государства, отношений между регионами проблему не решить. А без этих изменений, на мой взгляд, России не быть", – отметил Сокуров.

Как сообщала Politeka, Невзоров вывел на чистую воду врунишку Путина.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.