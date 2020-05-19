Радянський і російський режисер Олександр Сокуров засудив міф Кремля про "братні народи"

Так, він заявив 2016 року, що в Росії існує абсолютно абсурдна ідея, що росіяни і українці - це один народ. Про це режисер розповів в інтерв'ю виданню DW.

Він зазначив, що озвучуючи такі заяви російська сторона показує

"Російська настирливість і дурість тут демонструються дуже яскраво. Уявіть собі, що у вас є сусіди, і ви раптом починаєте оголошувати цих сусідів своїми братом та сестрою. "З якого дива? — Кажуть сусіди. — Ми просто сусіди!" — "Ні! Ми живемо тридцять років поруч, ми вже родичі, брат і сестра!". Це просто абсурд, політична несмак, в кінці кінців", зазначив він.

За його словами, культура у Росії і України різна, країни розвиваються по-різному. Він зазначив, що Росія повинна залишити Україну в спокої, адже це інша чужа держава.

"Ми зобов'язані бути делікатними до України. Україна — це інша держава", — підкреслив режисер.

Також раніше повідомлялося, що російський режисер Віталій Манський не побоявся розкритикувати президента РФ Володимира Путіна.

Так, він вважає, що президент РФ Володимир Путін вже не є людиною і не має влади.

"Путін вже не людина, а так сказати, з плоті і крові. Це якийсь дракон. Шварцевський дракон, якого навіть Путін сам персонально перемогти не може. Тобто в принципі в Путіна вже як такого, на мій погляд, влади немає", - сказав він.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

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