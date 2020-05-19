Советский и российский режиссер Александр Сокуров осудил миф Кремля о "братских народах"

Так, он заявил 2016 года, что в России существует абсолютно абсурдная идея, что русские и украинцы - это один народ. Об этом российский режиссер рассказал в интервью изданию DW.

Он отметил, что озвучивая такие заявления российская сторона показывает

"Российская назойливость и глупость здесь демонстрируются очень ярко. Представьте себе, что у вас есть соседи, и вы вдруг начинаете объявлять этих соседей своими братом и сестрой. "С какой стати? — Говорят соседи. — Мы просто соседи!" — "Нет! Мы живем тридцать лет рядом, мы уже родственники, брат и сестра!". Это просто абсурд, политическая безвкусица, в конце концов", — отметил он.

По его словам, культура у России и Украины разная, страны развиваются по-разному. Он отметил, что Россия должна оставить Украину в покое, ведь это другое чужое государство.

"Мы обязаны быть деликатными к Украине. Украина — это другое государство", — подчеркнул режиссер.

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Виталий Манский не побоялся раскритиковать президента РФ Владимира Путина.

Так, он считает, что президент РФ Владимир Путин уже не является человеком и не имеет власти.

"Путин уже не человек, а так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон. Шварцевский дракон, которого даже Путин сам персонально победить не может. То есть в принципе у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет", - сказал он.

Как сообщала Politeka, Невзоров вывел на чистую воду врунишку Путина.

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