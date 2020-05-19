Советский и российский режиссер Александр Сокуров осудил миф Кремля о "братских народах" 

Так, он заявил 2016 года, что в России существует абсолютно абсурдная идея, что русские и украинцы - это один народ. Об этом российский режиссер рассказал в интервью изданию DW.

Он отметил, что озвучивая такие заявления российская сторона показывает 

"Российская назойливость и глупость здесь демонстрируются очень ярко. Представьте себе, что у вас есть соседи, и вы вдруг начинаете объявлять этих соседей своими братом и сестрой. "С какой стати? — Говорят соседи. — Мы просто соседи!" — "Нет! Мы живем тридцать лет рядом, мы уже родственники, брат и сестра!". Это просто абсурд, политическая безвкусица, в конце концов", — отметил он.

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По его словам, культура у России и Украины разная, страны развиваются по-разному. Он отметил, что Россия должна оставить Украину в покое, ведь это другое чужое государство.

"Мы обязаны быть деликатными к Украине. Украина — это другое государство", — подчеркнул режиссер.

украина, россия

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Виталий Манский не побоялся раскритиковать президента РФ Владимира Путина.

Так, он считает, что президент РФ Владимир Путин уже не является человеком и не имеет власти.

"Путин уже не человек, а так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон. Шварцевский дракон, которого даже Путин сам персонально победить не может. То есть в принципе у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет", - сказал он.

Как сообщала Politeka, Невзоров вывел на чистую воду врунишку Путина.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.