Главный герой нашумевшего украинского фильма "Черный ворон" Тарас Цимбалюк рассказал об отношениях Украины с Россией

По его мнению, в Украине люди не делают выводов из трагической истории, повторяя одни и те же ошибки, доверяя врагу.

Об этом он рассказал в интервью журналистам издания Обозреватель.

По его словам, события, которые ему пришлось "пережить" в фильме, и то, что в настоящее время происходит в Украине – вооруженный конфликт на Донбассе, аннексия Крыма – параллельны. Он отметил, что создается такое ощущение, словно история Украины повторяется спустя 100 лет.

"Конечно, события, описанные в фильме "Черный ворон", параллельны тому, что происходит в Украине сегодня. К сожалению, в Украине люди не делают никаких выводов из трагической истории, они наступают на одни и те же грабли постоянно продаются и тому подобное. Это все очень страшно, но, к сожалению, не поучительно", – рассказал он в разговоре с журналистами.

Цимбалюк отметил, что в Украине малое количество людей знает "болезненную и трагичную" историю нашей страны. По его словам, такое положение дел делает нашу страну слабее, ведь люди перестают учиться на ошибках прошлого. А многие украинцы все еще доверяют россиянам - что является огромной ошибкой.

"Как эта земля защищалась все эти века, сколько крови было пролито. И все равно мы (украинцы прим. ред.) доверяем врагу, делаем одни и те же ошибки. Еще и между собой не можем достичь никаких взглядов единомышленников, а это изнутри делает нас слабее", – резюмировал актер.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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