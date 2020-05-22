​​В «ДНР» пропагандисты анонсировали «республиканскую акцию», которая ставит их адекватность под большое сомнение

Они решили дать отпор «вирусу украинского ф*шизма» и нацепить гигантскую медицинскую маску в цветах российского флага на здание бывшей гостиницы «Украина», передает телеграмм-канал «Вольнодумец». Таким образом она будет символизировать «славную» борьбу с этим самым вирусом.

Состоится сие действие 21 июня, на День медика.

Однако тут сработала поговорка: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».

«С символизмом «ДНР» облажались. Захваченное дельцами ПР здание гостиницы 6 лет стоит в полуразрушенном состоянии. Поэтому символизм будет больше походить на стремление России закрыть фиговым листком весь свой срам под названием «ДНР»: никем не признанная и никому не нужная. А вот лизнуть сапоги, финансирующей их существование России, это у «ДНР» получилось, назвав Россию «единственным государством в мире, которое удерживает всю Мировую цивилизацию от всемирной катастрофы»», – пишет автор.

На весь этот маразм собираются потратить 1,2 млн. российских рублей, поздравив таким образом местных врачей и медсестер.

«Медики в «ДНР», которые сейчас боряться с эпидемией коронавируса в условиях жуткой нехватки даже элементарных средств защиты, не говоря уже про другое, будут «очень рады» такому подарку от оккупационной власти», – иронизирует «Вольнодумец».

Ранее мы писали о том, что в сети опубликовали видео, которое ярко иллюстрирует, как за шесть лет Россия показала жителям Донбасса, звавшим Путина, свое истинное лицо, закрыв шахты и оставив людей без средств к существованию. Отметим, что еще в 2014 году местное население на всех углах кричало, что Россия никогда такого не допустит, и обвиняли Украину в попытках прекратить работу шахт.

Напомним, украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.

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Также Politeka писала, что в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины: что сообщают каналы пропагандистов.