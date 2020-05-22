Знаменитый российский актер Оскар Кучера рассказал, почему продолжает посещать Украину

По его словам, он будет посещать Украину, потому что не видит в ней своих врагов. Такое мнение 2017 года он озвучил в интервью для Собеседника.

Актер также добавил, что в Украине его ждут украинские зрители перед которыми он любит выступать и каждый из них понимает, что исскуство вне политики.

"Я приезжаю в Украину, потому что я не вижу там своих врагов. У меня там есть зритель. А еще у меня в Украине сестра живет и племянник. Зрители у нас – и в России, и в Украине – замечательные. И слава Богу, они понимают, что искусство выше политики", - отметил Кучера.

По его мнению, встречаются и недружелюбно настроенные люди, например, так называемые "диванные критики", которые разжигают ненависть между Украиной и Россией. Он считает таких людей врагами, которые втягивают в свои распри других жителей.

"Но есть исключения, те самые диванные тролли. Одни пишут в соцсетях: зачем вы приперлись к нам в Украину? Другие: зачем вы туда к ним поехали? И дальше прочие, уже одинаковые гадости – "деньги вам глаза застят" и так далее. И вот что я им хочу сказать: неуважаемые диванные тролли, варитесь в своем аду сами! Вы – с какой бы стороны ни плевались – сами себе ад устраиваете. Не втягивайте туда артистов и вообще нормальных граждан. Крымнаш, крымневаш, агрессоры, узурпаторы, прихвостни американские – как только друг друга не поливают. Идиотов везде хватает", - подчеркнул он.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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