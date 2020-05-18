Режиссер и театральный художник Нико Лапунов рассказал о главной проблеме на Крымском полуострове

По его словам после аннексии Крыма Россией на полуострове невозможно было находиться из-за "постоянного ощущения 1937 года".

Об этом он рассказал 2018 года в интервью "Крым.Реалии"

По его словам, его буквально "выталкивало" из оккупированной территории.

"Когда ты каждый день в Крыму видишь вот это мракобесие... а потом я наблюдал, как ОМОН въезжает во двор крымскотатарского театра. Появляется это ощущение 1937 года. Ты читал об этом, а вот оно происходит. Я понял, что мне больше там не место. Если бы не вещи и нехватка денег, я бы выехал раньше", – пояснил режиссер.

Лапунов признался, что не смотря на то, что он не является коренным крымчанином, полуостров был для него настоящим домом.

"Мне было комфортно, я даже старался никуда не выезжать. У нас был сад на крыше в центре Симферополя, мы там пили вино, кофе. А в итоге Крым просто оттяпали – не могу это иначе назвать. А люди еще и поверили картинке из телевизора, что теперь к ним туристы поедут эшелонами", – сказал он.

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Алексей Герман-младший сделал неожиданное заявление об Украине.

Так, он заявил, что в Украине есть "определенный культурный геноцид Восточной Украины". По его словам, его раздражают посты в соцсетях об убитых террористах.

При этом он затронул тему войны на Донбассе, упрекнув украинцев. Кроме того, он вступился за боевиков на Донбассе, обвинив Украину в расколе.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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