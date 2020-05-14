Известный рок-музыкант Найк Борзов высказался о действиях российской власти

Борзов уверен, что найти общий язык с представителями «верхушки в России невозможно, а ходить в Кремль попить чай, он не считает нужным.

Такое мнение он высказал в 2019 году для журналистов издания Собеседник.

«Я считаю, что это бессмысленно для того, чтобы что-то там решить. Диалог с властью — это не у нас. Ну а с той точки зрения, чтобы просто посидеть в Кремле и пообщаться с первыми лицами — наверное, это было бы прикольно, но вот я не ходил», — подтвердил он ранее сказанные слов.

Также он выразил мнение, пусть шуточное, о том, что в Кремле могли создать специальный рекламный отдел, который с помощью скандалов привлекает внимание к тем или иным персонам, обеспечивая им популярность и узнаваемость.

«Я думаю, что просто в Кремле появился какой-то пиар-отдел, который работает с музыкантами и прочими представителями «творческой интеллигенции», и теми мощностями, которыми они располагают — внутренние органы, суды, комитеты и так далее, — делают скандальную репутацию определённым артистам, и, соответственно, рекламу. Но это такое как бы моё хи-хи — ха-ха мнение. Тем не менее в каждой шутке есть доля шутки», — предусмотрительно отметил он.

Он также напомнил, что когда-то рокеров травили власть имущие, а теперь это коснулась и российских реперов.



«Мне кажется, что сейчас это приобрело какой-то уровень оголтелого фанатизма, когда все кинулись запрещать музыку, спасать детей, моральное состояние населения и так далее. Но, к сожалению, берутся не с той стороны и делают вещи, которые, наоборот, создают ещё больший негативный фон в этом направлении», — считает рокер.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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