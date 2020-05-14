Российский режиссер Илья Хржановский раскритиковал режим президента РФ Владимира Путина и похвалил Украину

Такое мнение автор скандального проекта "Дау. Дегенерация" озвучил в интервью Украинской правде, отметив, что Россия идет в сторону закрытого мира.

По его словам, в России пропагандистская машина формирует сознание людей и разрушает их, а в Украине такого нет.

"В России есть пропагандистская машина, которая формирует сознание и взгляды людей, таким образом их разрушая. В Украине такого нет. Я очень боюсь закрытости этого мира, того, что он окажется закрытым особенно после пандемии", – отметил он.

При этом Хржановский подчеркнул, что Путин вовсе не "сверхчеловек".

"Он – человек, который 20 лет у власти, окружен примерно одними и теми же людьми. Это меняет человека так, что уже не понимаешь, с чем имеешь дело… Путин является просто человеком, который оказался в позиции сверхчеловека. И эту позицию ему создали люди вокруг", – сказал режиссер.

Кроме того, он отметил, что в Украине, как государстве все гораздо лучше, чем в России.

"Если, например, в России со мной случилась бы история, как в Украине сейчас (скандал с фильмом "ДАУ. Дегенерация" – Ред.), то я бы точно понимал, что это механизм государственный. Значит, завтра меня уже точно скорее всего посадят. Потому что этот механизм работает безальтернативно. В нем нет, не может быть никакого плюрализма мнений, никакой возможности что-то обсуждать", – указал Хржановский.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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