Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как гражданам пережить непростые времена эпидемии

Белорусам, которые в результате пандемии остались без работы и средств к существованию, глава государства дал совет, передает Politeka.net.

«Если человек потерял работу или же у него нет работы. В это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Ну, может быть, и не совсем приемлемую и любимую им» – заявил глава Беларуси на совещании с членами правительства и своей администрации.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter Вашингтонский Обком.

«Лукашенко даёт совет потерявшим работу: Найдите другую! Когда ты уже сам найдёшь себе другую работу?», – подписал публикацию топикстартер.

Лукашенко даёт совет потерявшим работу: Найдите другую!



Когда ты уже сам найдёшь себе другую работу? pic.twitter.com/K2hadOrzBD — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) May 13, 2020

Комментарии под постом – соответствующие:

«Лукашенко лучше кого бы то ни было знает, что президентство в Беларуси – это единственная его работа, гарантирующая ему его свободу передвижения как минимум и жизнь как максимум!», «Вся надежда на пандемию», «Шить перчатки строительные в красивой камере на 40 человек, например», «Вот же м*дак! А он сам на другую работу не хочет?».

По состоянию на 14 мая общее число заразившихся коронавирусом в Беларуси составило 25 825 граждан, умерли 146 человек.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад на 9 мая помог людям оздоровиться.

В то время, как во всем мире соблюдают карантин из-за пандемии и отменяют массовые мероприятия, политик устроил парад по случаю Дня победы. Теперь же президент похвастался его «целебными» свойствами:

«Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми. Это военные люди были, очень много, переболевшие. Ну и что мы получили? В Минске значительно - вчера в два раза - снижение пневмоний».

Напомним, Лукашенко признался, как уделал Путина: «Мы не говорим, что бога за бороду взяли, но...».

Как сообщала Politeka, осмелевший Лукашенко в разгар эпидемии преподал Путину урок патриотизма.

Также Politeka писала, что Лукашенко ошарашил выходкой в разгар пандемии, видео безумия: «Мы просто не могли иначе».