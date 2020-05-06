Президент РФ Владимир Путин испугался провести парад ко Дню победы

Как передает Politeka.net , такое мнение выразил политолог и социолог Виктор Небоженко на своей страничке в Facebook

"Могущественный и бессмертный президент России Путин, который диктует международную повестку дня, вероломно напал на Украину, смело пугает весь мир ракетно-ядерным оружием, не боится падения цен на нефть и вдруг испугался эпидемии ", - отметил политолог.

По его словам, перенос празднование Дня Победы сродни переносу Нового года для россиян, но в то же время президент Белоруси на такой шаг не решился.

"Смелый сосед Путина, президент Белоруссии Лукашенко, не сомневался ни минуты. Лукашенко показал, что он сильнее обстоятельств и настоящий лидер маленькой, но гордой страны. Он готов провести парад 9 мая, без связи с 75-летием, а просто, как любимый и традиционный для белорусского общества праздник - День Победы. В то время как Путин и россияне обречены на унизительную телевизионную имитацию 75-летия Победы в ВОВ, из которой будет очень трудно извлечь имиджевые выгоды", - отметил он.

Кроме того, на фоне договоренностей о Союзном государстве, Лукашенко явно лидирует за пост президента в нем, считает политолог.

"И кто после это более достоин быть президентом Евразийского союза, о котором так мечтают в Кремле - пугливый и усталый Путин или смелый и прямой Лукашенко, который так и не заметил у себя в Белоруси чудовищной угрозы эпидемии?", - задается вопросом он.

В то же время, эксперт считает Путина более опасным нежели Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается отменять парад на 9 мая несмотря на всемирную пандемию.

Свое решение он аргументировал тем, что этот праздник "эмоциональная и глубоко идеологическая вещь".

Напомним, Путин и Ким Чен Ын оседлали одного коня, фотожаба порвала россиян.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.