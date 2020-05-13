В Крыму недовольство россиянами достигло невиданных высот

Об этом в своем блоге для «Антикора» пишет КРЫМский Бандеровец.

По его информации, раньше в это время, когда жара еще не полностью накрывала полуостров, первыми в шорты и летние платья наряжались приезжие, пока местные еще ходили в штанах и кофтах. Теперь же «ранние» шорты стали в Крыму предметом насмешек.

Кроме того, слова «Москва» и «москвич» все чаще стали произноситься в негативном ключе, подчеркивает блогер:

«На днях я даже услышал, как ватная знакомая кричала своему мужу: “Не вздумай надевать шорты, чтобы тебя не приняли за россиянина и не побили".

Еще один пример – история приезжей россиянки, которая решила поинтересоваться у жителей Севастополя, сможет ли она выехать из города в период карантина, не имея прописки. В ответ ей написали «Только насовсем», «Да, можно, в Москву. Почихай на них от всех нас».

Как отмечает автор, в Керчи произнесенное вслух слово «Москва» может обернуться крупными неприятностями.

Так, москвич на одном из местных форумов поинтересовался, как обстоят дела с теми, кто приезжает на полуостров с материка. Мол, нужно быть на самоизояции или отправляться в обсервацию, если есть свое жилье, но нет прописки?

Шквал ответов, который посыпался на него, вряд ли обрадовал топикстартера.

«С*ка, че вы сюда лезете все сейчас… Заразу эту сюда тащите?», «(Понаехавшая из Москвы пишет) Ооо, сейчас на вас дикари набросятся. В Керчи вообще опасно произносить слово «Москва». Здесь зомби полощут тех, кто из Москвы едет. Забыли, как туда ездили на заработки за куском хлеба, видимо», «Обсерватора в Керчи нет! Отличный обсерватор в Евпатории! Если есть «своё жильё», предъявляете документы (в оригинале) на недвижимость и будете самоизолированы по адресу этой недвижимости, готовьтесь к проверкам только!», – цитирует блогер.

Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что украинцы сами упустили Крым. Как заявил политик, жители Украины попрекают его позицией из-за полуострова. Президент напомнил, что еще в 2014 году признал его российским, за что подвергся критике.

По словам Лукашенко, украинцы сами не смогли объяснить, что именно они сделали для защиты Крыма от российских оккупантов. Якобы, они должны были отстаивать полуостров ценой собственной жизни.

Напомним, российский актер Певцов цинично предсказал будущее Крыма.

Как сообщала Politeka, Мухарский озвучил важную причину потери территорий Украины.

Также Politeka писала, что Канделаки описала "мучения" украинского Крыма.