Актер раскритиковал жизнь в РФ, которая оторвана от цивилизации

Российский актер Алексей Серебряков жестко прошелся по реалиям РФ и предрек будущее страны

Так, он считает, что «современная Россия стала куда циничнее, чем предшествующий ей СССР, но любые попытки высказаться и мнимая свобода слова – это всего лишь фикция и сотрясение воздуха».

Об этом он заявил в интервью изданию Лента.ру.

Тем ни менее, невзирая на обоснованный пессимизм, Серебряков считает, что будущее у страны есть, правда, при соблюдении ряда условий.

По его словам, россиянам следует «прийти к тем категориям, к которым цивилизация уже пришла в других странах». Он отметил, что если не будет морали и цивилизации в России, то люди друг друга перегрызут и будут продолжаться войны.

«Должна быть свобода и ответственность и право отстаивать свою ответственность. У РФ нет свободы слова. Свобода слова, свобода выражения своего мнения, независимые суды, ну и тому подобное. И эти достижения цивилизации помогают выживать всем. Как в свое время возникло «не убий», «не укради», «не возжелай» и так далее — для того, чтобы люди друг друга в России не перегрызли, чтобы не было бесконечной войны с Украиной. Горя, боли и страданий людям (россиянам прим.ред.) жизнь и так предлагает в избытке» — заявил он.

Артист признался, что любит и Россию и даже «готов порвать глотку» за свою страну, но не может закрывать глаза на очевидные вещи.

Ему очень хочется, чтобы страна ассоциировалась не с «пьяным матросом с маузером», а была синонимом уважению к человеческому достоинству и ценностям, образованности и вежливости.

«Я вижу, что идет не так. Совсем не так, как должно быть. Мы просто друг другу это все декларируем. Нас слишком мало, но будет больше и больше. И будет знание и опыт. Опыт прошлого. И не пьяный матрос с маузером, а вежливость, образованность, уважение к ценности человеческого достоинства. Звучит оптимистично, хотя я себя чувствую пессимистом, — подчеркнул Серебряков.

На вопрос, не кажется ли актеру, что современная Россия – это Советский Союз версия 2.0, он отметил, что страна стала «гораздо циничнее».