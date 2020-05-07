Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал рьяно бороться со старой системой управления в стране

Однако минул год, как бывший комик стал главой государства, а все обещания так и остались обещаниями. Более того, он умудрился переплюнуть своих предшественников, пишет на своей странице в Фейсбуке известный украинский политолог Виталий Бала.

Очередной демонстрацией этого стала его реакция на требование украинских граждан уволить главу офиса президента Андрея Ермака и привлечь его к криминальной ответственности, поскольку при нем процесс капитуляции Украины перед Россией значительно ускорился.

В своем ответе на петицию Зеленский заявил, что Ермак «придерживается норм Конституции, а подписание 11 марта 2020 в Минске Протокола Трехсторонней контактной группы является частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют «пакет» достигнутых в Минске в 2014 - 2015 годах договоренностей».

«В ответ на петицию, подтвердил, что друзья, знакомые могут делать, что хотят, и он их не будет увольнять», – констатирует политолог.

Бала также отмечает тот момент, что в своем обращении Зеленский обвинил глав ОГА, которых сам и назначал, потому что никак не хочет брать на себя ответственность за ситуацию в стране.

Щодня кількість українців, які одужали від коронавірусу, стабільно зростає. Це додає оптимізму. Водночас ми не повинні розслаблятися, треба виходити з карантину дисципліновано та згідно з поетапним планом. А тепер – про ставлення до наших лікарів у окремих регіонах. Нагадую, що ще в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють COVID-19. Проте в окремих областях ці кошти не було виплачено. Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тож не можу сказати всіх слів, яких заслужили окремі чиновники на місцях. Шановні голови ОДА, доручаю якнайшвидше погасити заборгованість перед лікарями, інакше можете залишитися не тільки без заробітної плати, а й без посади. На наступному тижні ми отримаємо інформацію по кожній лікарні та кожному медичному працівнику щодо одержання зарплати та надбавок. Далі кілька слів про політику. Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар’єри для регіональних партій. Таким чином старі політики хочуть попри політичну волю мешканців області «пролізти» до місцевих органів влади. Фактично ж – позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще. Я цього не допущу. Право бути обраним – це конституційне право кожного громадянина України. Тому ніяких 2/3, 5% чи інших «схем» не буде. Це позиція і моя, і партії «Слуга Народу». Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 6. Mai 2020

Речи идет о той части, где президент призывает руководителей ОГА позаботиться о выплате надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. В противном случае он пообещал оставить чиновников не только без зарплаты, но и без должности.

Из этого следует, что старая система управления в стране, которую Зеленский так упорно критиковал и обещал сломать, не только сохранена, она совершенствуется и стала намного хуже и вреднее для страны.

«Фейковые изменения и реформы лучше всего удаются фейковым политикам. (С)», – подытожил свой пост цитатой Виталий Бала.

Напомним, «слуги народа» перешли черту с угрозами.

Как сообщала Politeka, Зеленский выбрал худший путь для выхода из карантина.

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