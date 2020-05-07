Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал рьяно бороться со старой системой управления в стране
Однако минул год, как бывший комик стал главой государства, а все обещания так и остались обещаниями. Более того, он умудрился переплюнуть своих предшественников, пишет на своей странице в Фейсбуке известный украинский политолог Виталий Бала.
Очередной демонстрацией этого стала его реакция на требование украинских граждан уволить главу офиса президента Андрея Ермака и привлечь его к криминальной ответственности, поскольку при нем процесс капитуляции Украины перед Россией значительно ускорился.
В своем ответе на петицию Зеленский заявил, что Ермак «придерживается норм Конституции, а подписание 11 марта 2020 в Минске Протокола Трехсторонней контактной группы является частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют «пакет» достигнутых в Минске в 2014 - 2015 годах договоренностей».
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«В ответ на петицию, подтвердил, что друзья, знакомые могут делать, что хотят, и он их не будет увольнять», – констатирует политолог.
Бала также отмечает тот момент, что в своем обращении Зеленский обвинил глав ОГА, которых сам и назначал, потому что никак не хочет брать на себя ответственность за ситуацию в стране.
Речи идет о той части, где президент призывает руководителей ОГА позаботиться о выплате надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. В противном случае он пообещал оставить чиновников не только без зарплаты, но и без должности.
Из этого следует, что старая система управления в стране, которую Зеленский так упорно критиковал и обещал сломать, не только сохранена, она совершенствуется и стала намного хуже и вреднее для страны.
«Фейковые изменения и реформы лучше всего удаются фейковым политикам. (С)», – подытожил свой пост цитатой Виталий Бала.
Напомним, «слуги народа» перешли черту с угрозами.
Как сообщала Politeka, Зеленский выбрал худший путь для выхода из карантина.
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