Партия "Слуга народа" подставляет президента Украины Владимира Зеленского и подрывает рейтинг

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook написал известный политолог Юрий Романенко.

Эксперт проанализировал обращение Владимира Зеленского к украинцам, в котором президент упомянул некие барьеры на местных выборах. По словам Юрия Романенко, такие предложения исходят именно от пропрезидентской партии "Слуга народа".

"Не грози зелёному центру. Последнее обращение президента Владимира Зеленского показывает, что он решил вернуться к первоосновам - в комический жанр. Ибо угрозы исходящие от таинственных партий, которые хотят 5% барьер на местные выборы и две трети охвата территории Украины, это ж угрозы исходящие от монопартии «Слуга народа»", - заявил политолог.

Юрий Романенко уверен, что Владимиру Зеленскому пора навести порядок в собственной фракции. Ведь с каждым днем "Слуги народа" теряют свой авторитет среди избирателей.

"Так что президенту пора заканчивать бегать встречать «Мрию» и пора встретиться с родимой партией и разобраться, почему она городит бред, который приводит в ужас президента. А всю Украину начинает все чаще заставлять хохотать", - подытожил аналитик.

Ранее Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что "некоторые партии пытаются изменить законодательство", чтобы установить ограничения на местных выборах, которые должны состояться этой осенью. Он не сдержал эмоций и пообещал не допустить таких схем.

Напомним, массовый демарш против Зеленского набирает обороты, карантин отменяют раньше.

Как сообщала Politeka, Зеленский выбрал худший путь для выхода из карантина.

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