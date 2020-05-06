Фонд РФ для кризисных времен не поможет России преодолеть последствия пандемии и экономического кризиса



Такое мнение выразил профессор Парижского института политических исследований и бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, передает The Washington Post.

"Это беспрецедентный шок. Цены на нефть находятся на уровне, которого Путин никогда не видел, так что это что-то совершенно новое. Также есть пандемия и экономический кризис, тоже внутренний, а не только связанный с ценами на нефть", - отметил экономист.

Эксперт напомнил, что в марте министр финансов РФ заявил, что специальных резервов России хватит на 6-10 лет, достаточно для того, чтобы дождаться восстановления цен на нефть. Гуриев не согласен с этим, и утверждает, что запасы могут иссякнуть уже к концу года.

Он подчеркнул, что президент РФ допустил ошибку, и вместо того, чтобы запустить в действие экономические двигатели, он рассматривает строительную и автомобильную промышленность как драйверы, которые выведут страну из кризиса.

Но такие действия Путина могут плачевно сказаться на самих россиянах. Эксперт уверен, что после изоляции семьи могут быть настолько надломлены, что у них может не хватить денег на покупку новой машины или квартиры.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» обвинили Украину в том, что она может быть причастна к распространению эпидемии китайского вируса в «молодой республике».

По словам спикера «ДНР» , всего на территории Украины функционирует 15 американских биологических лабораторий, работу которых курирует ЦРУ.

Его коллега по цеху разразился еще более невероятной версией. Он рассказал о том, что в Киеве еще с января работают американцы. И вот след носителей вируса якобы привел американскую делегацию в тренировочный лагерь «Азова» под Мариуполем, «боевики которого участвовали в организации митингов в Гонконге по заказу Госдепа США, финансирующего их радикальную деятельность».

Напомним, в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины.

Как сообщала Politeka, СБУ поймали сотни агитаторов, которые врали о китайском вирусе по заданию России.

Также Politeka сообщала, что вирус нанес сокрушительный удар по российской армии.