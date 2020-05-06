Фонд РФ для кризисных времен не поможет России преодолеть последствия пандемии и экономического кризиса

Такое мнение выразил профессор Парижского института политических исследований и бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, передает The Washington Post.

"Это беспрецедентный шок. Цены на нефть находятся на уровне, которого Путин никогда не видел, так что это что-то совершенно новое. Также есть пандемия и экономический кризис, тоже внутренний, а не только связанный с ценами на нефть", - отметил экономист.

путин конфуз

Эксперт напомнил, что в  марте министр финансов РФ заявил, что специальных резервов России хватит на 6-10 лет, достаточно для того, чтобы дождаться восстановления цен на нефть. Гуриев не согласен с этим, и утверждает, что запасы могут иссякнуть уже к концу года.

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Он подчеркнул, что президент РФ допустил ошибку, и вместо того, чтобы запустить в действие экономические двигатели, он рассматривает строительную и автомобильную промышленность как драйверы, которые выведут страну из кризиса.

Владимир Путин

Но такие действия Путина могут плачевно сказаться на самих россиянах. Эксперт уверен, что  после изоляции семьи могут быть настолько надломлены, что у них может не хватить денег на покупку новой машины или квартиры.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» обвинили Украину в том, что она может быть причастна к распространению эпидемии китайского вируса в «молодой республике».

По словам спикера «ДНР» , всего на территории Украины функционирует 15 американских биологических лабораторий, работу которых курирует ЦРУ.

Его коллега по цеху разразился еще более невероятной версией. Он рассказал о том, что в Киеве еще с января работают американцы. И вот след носителей вируса якобы привел американскую делегацию в тренировочный лагерь «Азова» под Мариуполем, «боевики которого участвовали в организации митингов в Гонконге по заказу Госдепа США, финансирующего их радикальную деятельность».

Напомним, в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины.

Как сообщала Politeka, СБУ поймали сотни агитаторов, которые врали о китайском вирусе по заданию России.

Также Politeka сообщала, что вирус нанес сокрушительный удар по российской армии.

 