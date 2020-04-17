Известный российский актер Дмитрий Певцов грубо прошелся по всем жителям Украины после того, как его внесли в "черный список"

Как сообщает Politeka.net, знаменитость объяснил свое неприязненное отношение к украинцам российским СМИ.

Дмитрий Певцов прославился поддержкой оккупационного режима и тем, что не признает вторжение россиян на Донбасс. В Сотрудники СБУ запретили ему въезд в Украину после незаконных гастролей в Крыму.

Актер заявил, что с 2014 года не посещает территорию Украины. По его мнению, после Революции Достоинства в украинцев "вселились бесы". Звезда театра и кино придумал себе, что в Украине происходят какие-то расправы: "Я переживаю, что они людей невинных убивают до сих пор". Хотя до этого знаменитость часто приезжал вместе с женой отдыхать в Черноморку в Одесской области, где живут его родственники.

Кроме того, Дмитрий Певцов считает украинцев психически неуравновешенными людьми. По его словам, половина жителей Украины страдают алкоголизмом.

"Они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, эсбэушники, больные люди. Пожалеть только их можно. Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось — в телевизор уткнулись: «О, смотри, а давай этого лишим!» Других причин, нормальных, там нет".

Дмитрий Певцов предположил также, что в Украин перевелись "профессионалы". Поэтому в стране нет "здравого смысла" и развалилась система управления.

Напомним, что Валюха из "Сватов" вспомнила украинский Крым, в сети не сдержались.

Как сообщала Politeka, в Совфеде РФ присмотрели территории Украины для России: "Возвратим регионы от Харькова до..."

Также Politeka писала, Ахеджакова назвала сроки примирения Украины с Россией: "Есть надежда, что...".