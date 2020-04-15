Серьезный кризис, который усугубляется падением цен на нефть, действиями президента Владимира Путина и эпидемией китайского вируса, может привести к разрушению России в ее нынешних границах и образованию 7-10 отдельных субъектов



Об этом военный эксперт и блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) написал на своей странице в Facebook.

"Страну поджигают. И если бы не было вируса, то придумали бы что-то другое. Конституционную реформу, к примеру. Неважно что, важно окончательно разбалансировать систему и пустить ее вразнос. И конституционная реформа Путина, и карантин выполняют одну и ту же задачу. Страну сносят. В интересах тех, кто будет рвать когти", - пишет блогер.

Эксперт уверен, что руководство Кремля не сможет справиться с тяжелейшим кризисом, который приведет к распаду российского государства:

"Карантин - учения. Которые вполне могут перейти в процесс перехвата власти, когда она посыпется окончательно, и мы в один не очень прекрасный день проснемся в стране, в которой вдруг не стало Путина. Умер, исчез или внезапно стал недееспособен - да какая разница".

"Распад России приведет к образованию 7-10 новых субъектов. Конечно, сразу будут выброшены за ненадобностью регионы, которые будут балластом - вроде Тувы, Нечерноземья, части Северного Кавказа, совсем Крайний Север. Не до них", - отметил блогер.

Напомним, Ахеджакова предсказала, когда режиму Путина придет конец: "Пропагандисты быстро перестроятся".

Как сообщала Politeka, известны планы Путина в ближайшем будущем: "Можем оказаться в другой стране..."

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