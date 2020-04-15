Скандальный украинский ведущий, голос "антимайдана" Юрий Кот, который сбежал в Россию выступил с пропагандистской речью на российском телевидении

Так, он оправдал оккупантов украинского Донбасса и призвал Украину к дружбе с агрессором.

Наглую ложь в адрес Украины Кот озвучил в пропагандистской программе "60 минут", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Предатель Украины опроверг присутствие российских войск на фронте и обвинил во всех преступлениях путинского режима свою родную страну.

"Там не было войск, там были обычные работяги! Да, конечно же, приходили "ополченцы", которые помогали, но с лихвой перекрывается этот аргумент тем, что со стороны Киева кто там только не воюет: и американцы, и поляки, и прибалты, и норвежцы. Там масса боевиков, которые приходят и воюют!" — заявил пособник оккупантов.

После этого он перешел к своему любимому мифу о едином "братском народе" и с наигранным сожалением стал рассказывать о погибших за время войны украинцах:

"И имеют на это полное право. Каких-нибудь 100 лет назад все были русскими: и Беларусь, и Украина, и Россия — все русские".

Также он озвучил ультиматум, призвав Украину к примирению с врагом, чтобы избежать еще более жестких, чем нынешняя война, последствий. По его словам, надо дружить с Россией, иначе будут последствия.

"Если бы вы действительно хотели и думали о будущем нашей страны, Украины, вы бы знали и поддерживали, что с Россией надо дружить. Потому что дружить с Россией — это дружить с головой. И со своим будущим, будущим своего народа. И не обвинять ее, потому что рано или поздно ситуация изменится, и русские вновь поднимут голову в Украине", — резюмировал Кот.