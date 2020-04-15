Скандальный российский актер Михаил Пореченков потерял работу из-за отношения к Украине

Как сообщает Politeka.net, об этом артист рассказал во время интервью российским журналистам.

Михаил Пореченков прославился своей антиукраинской позицией. Он поддерживает пророссийских сепаратистов и террористов, которые продолжают воевать против защитников Украины на Донбассе. Но даже в России Пореченко поплатился за свою позицию. Он заявил, что его регулярно лишают ролей.

"Стали снимать с ролей. Уже с утвержденных проектов", - рассказал Михаил Пореченков. - Бывает по-всякому. Мне просто сообщают, что роль отдали другому. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места".

Актер добавил, что его такая ситуация вполне устраивает. Даже при таких последствиях Пореченков не собирается отказыватсья от своих убеждений.

В октябре 2014 года в сети появилось видео, на котором Михаил Пореченков пострелял из пулемета "Утёс" в сторону украинских защитников. На нем была синяя каска с надписью "Пресса". В описании к ролику было сказано, что актер приехал на позиции боевиков в Донецком аэропорту.

После этого случая украинские правоохраниетли и СБУ открыли против Миахила Пореченкова несколько уголовных производств. Кроме того, действия российской знаменитости раскритиковала ОБСЕ.

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