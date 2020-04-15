Актер Алексей Панин признал Россию агрессором и попросил у украинцев прощения

По его словам, именно Россия начала войну с Украиной.

"Я очень соскучился по моей любимой Ирочке (Билык, - ред.) и по Киеву. Это было прекрасное время. Мы пели, пили, снимали кино и радовались жизни. Как же жаль, что Россия развязала эту никому не нужную войну с Украиной. Простите нас украинцы!" – написал актер.

Ранее российский актер высказался о том, что в России никогда, ничего не поменяется в лучшую сторону.

Также он добавил, что только недавно начал понимать, что происходит со страной и весь масштаб катастрофы.

"Алексей Серебряков еще в 2008 году, когда мы снимали сериал "Стая", знал что происходит с этой страной, с этой властью и с этим обществом. К сожалению, я только недавно начал понимать масштаб всей катастрофы. В России никогда, ничего не поменяется в лучшую сторону", - сообщил Панин.

Ранее российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский заявил, что Россия должна попросить прощения в Украины.

По его словам, РФ должна признать все преступления, которые она натворила в отношении Украины "Россия, как государство, обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки. С этого должно начаться восстановление хороших отношений. Но сейчас это пока сказка – в России у власти бессовестные люди, которые и совершили все эти преступления", - уверен он.

Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.

Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.

Также Politeka писала, что Панин оскандалился заявлением об Украине, его хотят лишить самого сокровенного.