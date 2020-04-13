Российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, высказался о "культурном геноциде" в Украине

В интервью изданию Обозреватель он рассказал, что в Украине наблюдается настоящий культурный геноцид, которому всячески способствуют телевидение и сливки отечественного шоу-бизнеса. По этой же причине страна забывает настоящих артистов и ценных деятелей культуры.

"Что такое вышиванка? Это символ души. В России только косовороточка разрешалась, а у украинцев посмотрите: манжеты, внизу расшито, здесь и калина, и малина, прямо фруктовый натюрморт. Караваджо бы заплакал, если бы увидел вышиванку. У нас же этот символ украинской души цепляют на памятник Ленина, эту мерзость украшают ею…", - рассказал он.

Определенными заслугами, по словам Пашинина, отличились и популярные сегодня певцы, актеры и комики. Ему противно смотреть на то, как украинские артисты скачат перед оккупантами и зарабатывают деньги на концертах в стране, которая раздирает Украину.

Артист добавил, что все вышесказанное похоже на геноцид украинской культуры.

"И это все вливается, вещается 24 часа в сутки. Это какой-то геноцид культурный. Дети видят лица предателей, которые оценивают их там во всяких талант-шоу. Не Нина Митрофановна Матвиенко, не замечательный, редкий, уникальный актер Алексей Горбунов... Нет", - возмутился Пашинин.

Напомним, Пашинин нашел большую разницу между Украиной и Россией

Как Politeka писала, что российский актер Анатолий Пашинин заявил, что участвует в подготовке «секретной операции» Киева в Донбассе.

Также Politeka сообщали, что крестный отец российского актера Анатолия Пашинина негативно отреагировал на решение крестника воевать на стороне Украины.