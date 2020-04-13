Американский писатель Стивен Кинг заявил, что люди сейчас чувствуют себя, как в одном из его романов

Об этом он рассказал в интервью NPR.

«И единственный мой им на это ответ: "Мне очень жаль"», — отметил писатель.

При этом автор призвал не искать сходства нынешней пандемии с описанным в его постапокалиптическом романе «Противостояние» (1978) супергриппом, который убил почти все население.

Стивен Кинг подчеркнул, что сейчас выживаемость довольно высока.

Также писатель рассказал, что проводит время на карантине с пользой, он пишет новую книгу. Кинг отметил, что писательство — хороший способ избавиться от страха.

Отметим, по сюжету романа «Противостояние», на секретной лаборатории министерства обороны США по случайности происходит утечка смертельного вируса. Разрабатывавшийся как биологическое оружие штамм гриппа убивает на рабочих местах весь штат лаборатории, кроме одного охранника.

Выживший вместе с семьей выезжает за пределы штата, вызвав, таким образом, страшную эпидемию. В попытке остановить распространение «супергриппа» армия изолирует город и расстреливает беззащитных людей. Но это не помогает, заболевание поражает всю страну, а затем выходит за ее пределы.

В результате погибло почти все население планеты, а выжившие начали провостояние между собой.

Отметим, по данным Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, в мире более 1,84 миллиона зараженных коронавирусом, из них 113 тысяч скончались, около 421 тысячи излечились. Наиболее число инфицированных находятся в США (550 тысяч), Испания (166 тысяч), Италия (156 тысяч), Франция (133 тысячи) и Германия (127 тысяч).

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