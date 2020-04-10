Власть Украины, похоже, сорвалась с тормозов и готовится ввести комендантский час из-за распространения вируса

Такую возможность рассматривают в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении, которое было опубликовано на его Facebook-странице.

По его словам, состоялось совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на котором говорилось о том, что "карантин будет продлен до начала мая", но "когда это начало, которое это число, не было уточнено".

"Также были проинформированы, что в трех областях – Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской – вводятся чрезвычайные меры на выходные дни для того, чтобы разорвать цепь. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром", – сказал Марцинкив.

Добавим также, что в Черновицкой области решили ввести особый режим из-за стремительного распространения вируса.

Так, с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в области будут закрыты все, даже продуктовые, магазины, а также автозаправочные станции. Заправляться смогут только "скорые", полицейские машины и автомобили служб спасения.

Отметим, в Минздраве предупредили украинцев о том, что ждать ослабления карантина в ближайшее время не стоит. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры.

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем...".