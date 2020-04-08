Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и сбежал в Москву, выступил с прокремлевской речью

Так, во время прямого эфира на российском ТВ, он призвал Украину вернуться к "русскому началу".

Свои бредовые идеи он озвучил в эфире программы "Место встречи" на телеканале НТВ. Кроме того, коллаборант-пропагандист озвучил свои мечты о вступлении Украины в некий союз русских государств.

Также он захотел спасти Украину от Америки и Европы, отметив, что это можно сделать лишь в том случае, если Украина присоединится к СНГ. Следуя традиционной риторике стране-агрессора о воображаемом братстве с Украиной, Юрий Кот заявил:

"Когда изменится ситуация и у власти будут нормальные люди, которые руководствуются национальными интересами Украины, прежде всего — не Америки, не Европы, а Украины — не просто восстановить, а стать полноправным членом СНГ, потому что нам это выгодно. Более того, надо идти дальше. Я утверждаю, что проблема Украины в том, что нет русского фактора в нашей политике. Надо вернуть русское начало туда, надо создавать союз русских государств!".

Также Кот выразил уверенность в том, что Украине нельзя отделяться от оккупировавшего ее территории соседа из-за угрозы поодиночного истребления славян.

Для подтверждения своей "теории" в качестве аргумента он использовал абсолютно бессмысленный фейк о том, что из Украины уже массово вывозят людей на органы (вероятно, таким образом он попытался исказить информацию о принятии закона, разрешающего посмертное донорство).