Итальянцы возмутились поведением российских военных медиков, которые якобы прилетели помогать им бороться с вирусом

Местные жители заинтересовались реальными целями путинской «помощи» стране в разгар эпидемии смертоносного «уханьского» вируса. Об этом рассказала «Обозревателю» гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич.

На фоне подозрительных действий россиян обеспокоенные итальянцы создали петицию с вопросами для президента и правительства своей страны. В первую очередь людей интересуют реальные цели российской бригады.

«Мы задаем два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый – почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные. Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них лишь 35 медиков (только двое из них гражданские) и 13 переводчиков. А остальные люди – это кто?... Второй – мы просим отреагировать на угрозы журналистам la stampa», - рассказала Гебрич.

Она уточнила, что за время «работы» россиян в Италии местные жители увидели только то, как они дезинфицируют дома престарелых в Бергамо.

В свою очередь, конфликт россиян с итальянскими журналистами разгорелся после того, как в СМИ назвали 80% поставок и Москвы бесполезными и отметили, что это не более чем просто предлог попасть военным в страну. Тогда официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков обвинил итальянское издание в «русофобии».

Гебрич также обратила внимание на оскорбительные заявления российского военного вирусолога Александра Семенова в интервью РосСМИ.

«Это очень странное интервью, где этот медик пытается выставить итальянских врачей непрофессионалами. Он там прямо говорит, что пытается обучить итальянцев основам биобезопасности и эпидемического контроля. Как будто здесь люди из пещер вылезли, и не понимают таких вещей», - возмутилась итальянка.

Все это вместе вызвало бурное возмущение у некоторых жителей Италии, которые решили добиться ответов от своего правительства.

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