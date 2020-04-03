Украина решила отправить бригаду врачей в Италию для борьбы с эпидемией коронавируса 

 Соответствующее поручение уже дал президент Владимир Зеленский после селекторного совещания с членами правительства. Таким образом наша страна может присоединиться к ряду государств, которые уже направили своих медиков в эпицентр пандемии в Европе, передает Pоliteka.

О том, что Италия попросила Украину помочь со специалистами, ранее сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

коронавирус, Владимир Зеленский, врачи

По мнению президента Владимира Зеленского, неплохо было бы предоставить итальянцам бригаду, например анестезиологов, до того, как в Украине начнется пик заболевания. Они, считает гарант, вернутся с «бесценным опытом борьбы с пандемией».

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В свою очередь простые украинцы такому альтруизму главы государства, мягко говоря, не обрадовались. Они сразу же припомнили истории с тем, как из страны вывезли стратегический запас медицинских масок, вынудив людей платить в десять раз дороже за них в аптеках. Граждане недоумевают, как можно сейчас, когда в Украине уровень заболевания коронавирусом растет бешенными темпами, отправлять врачей в другие государства, даже если там ситуация сложнее.

коронавирус, люди

«У нас больных гораздо больше, чем озвучено. А кто будет в час пик справляться с украинцами, немного думайте головой», «У нас для своих людей медиков не хватает. Пусть он свою и пороха леди отправит туда», «С такими взглядами он только медиков на риск здоровью отправляет. При желании могли бы наладить и другими путями «получение опыта». С чего он вообще взял, что в Украине пока нет «пика заболеваемости»?», «Нам не хватает врачей и медперсонала. Куда? Вы что?», «В данной ситуации нам скоро самим понадобится помощь, медиков и так не хватает, такое впечатление, что он все делает не на благо людей, а все наоборот», «Будет так с врачами, как с масками. Как можно в такое время рисковать своим народом. Пусть отправляет своего врача», «Маски отправили, а теперь и врачей – хороший ход!», – возмущаются люди.

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