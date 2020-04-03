Украина решила отправить бригаду врачей в Италию для борьбы с эпидемией коронавируса

Соответствующее поручение уже дал президент Владимир Зеленский после селекторного совещания с членами правительства. Таким образом наша страна может присоединиться к ряду государств, которые уже направили своих медиков в эпицентр пандемии в Европе, передает Pоliteka.

О том, что Италия попросила Украину помочь со специалистами, ранее сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По мнению президента Владимира Зеленского, неплохо было бы предоставить итальянцам бригаду, например анестезиологов, до того, как в Украине начнется пик заболевания. Они, считает гарант, вернутся с «бесценным опытом борьбы с пандемией».

В свою очередь простые украинцы такому альтруизму главы государства, мягко говоря, не обрадовались. Они сразу же припомнили истории с тем, как из страны вывезли стратегический запас медицинских масок, вынудив людей платить в десять раз дороже за них в аптеках. Граждане недоумевают, как можно сейчас, когда в Украине уровень заболевания коронавирусом растет бешенными темпами, отправлять врачей в другие государства, даже если там ситуация сложнее.

«У нас больных гораздо больше, чем озвучено. А кто будет в час пик справляться с украинцами, немного думайте головой», «У нас для своих людей медиков не хватает. Пусть он свою и пороха леди отправит туда», «С такими взглядами он только медиков на риск здоровью отправляет. При желании могли бы наладить и другими путями «получение опыта». С чего он вообще взял, что в Украине пока нет «пика заболеваемости»?», «Нам не хватает врачей и медперсонала. Куда? Вы что?», «В данной ситуации нам скоро самим понадобится помощь, медиков и так не хватает, такое впечатление, что он все делает не на благо людей, а все наоборот», «Будет так с врачами, как с масками. Как можно в такое время рисковать своим народом. Пусть отправляет своего врача», «Маски отправили, а теперь и врачей – хороший ход!», – возмущаются люди.

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