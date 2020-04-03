Российский президент Владимир Путин стал объектом гнева и насмешек после своего обращения к согражданам в связи с продлением карантина до 30 апреля

Глава РФ пообещал россиянам, что во время вынужденного сидения дома зарплаты будут сохранены, а также добавил, что пик эпидемии коронавируса в стране еще не наступил и ее «удается сдерживать», передает Politeka. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

Однако речь гаранта вызвала возмущение среди граждан России, а общее мнение метко описал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который не пожалел нецензурной лексики в своем песенном ответе. Его он опубликовал на странице в Instagram.

«Люди по домам сидят, как мыши.

Забухали даже те, кто был на спорте.

С речью президент сегодня вышел,

Настроение х**вое испортил.

Все спецы о мерах поп*здели.

Мол, не ждите больше с неба манну.

Ни х*я не делать три недели.

Это, бл*дь, не многим по-карману»

Его слова вызвали огромный резонанс. Меньше, чем за сутки видео посмотрели свыше 1,4 млн человек, оставив почти четыре тысячи комментариев. Россияне разгневаны словами президента и единственный вопрос, который мучает всех: «Как жить дальше?».

«Я не знаю, как можно сидеть на карантине в съемной хате, с тремя детьми и оставшись без работы, у меня нет дома, значит, мне можно дома не сидеть???)) было бы смешно, если б не было б так страшно», «Песня 👍, ситуация страшная!», «Почему не введут ЧС???? Почему люди должны страдать.....», «Настроение х**вое испортил - это Вы, как Боженька, сказанули», «С*уки, лучше бы они себе зарплаты урезали раз в 10, и тогда всем бы на все хватило!!!», «Н**я не делать три недели, Это, мля, не многим по карману, Ну а нам все пять недель, по сути, Предложил сегодня дядя Путин», – пишут в комментариях.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

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