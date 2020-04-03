Российский президент Владимир Путин с треском проиграл в нефтяной войне, в которую так радостно ввязался всего несколько месяцев назад

И последствия этого поражения нанесут огромный удар не только по самолюбию главы РФ, но и по всем россиянам, пишет на своей странице в Фейсбуке блогер Эль Мюрид, передает Politeka.

А «сделал» Путина его американский коллега Дональд Трамп, который заставил саудитов и россиян снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки и уже проанонсировал это.

«Акт капитуляции на столе, Путину и Мохаммеду бин Сальману уже поднесли ручки», подчеркнул автор.

Он пояснил, что «навес» над рынком составляет 25 млн баррелей в сутки, поэтому даже такое сокращение снимает лишь половину дисбаланса между спросом и предложением. Сегодня хранилища нефти практически под завязку забиты готовым продуктом, переполнение лишней нефтью будет продолжаться, только более медленными темпами.

«Расчет, по всей видимости, на то, что рынок успеет восстановиться и начнет потреблять эти избыточные сегодня объемы. Однако уже точно понятно, что как минимум в этом году, а возможно, и какое-то время еще восстановить потребление нефти в 100 млн баррелей в сутки мировому рынку не удастся. Китай вышел на свой возможный пик восстановления и уже очевидно потерял приблизительно 10-12 процентов экономики», – пишет блогер.

Европа, которая «опаздывает» на 3-4 месяца, сможет восстановить свою экономику не более чем на 90% от докризисной. А это означает, что ограничения, озвученные Трампом, сохранятся надолго. Соответственно, цена на черное золото не поднимется выше 40 долларов за марку Brent с нынешних 13-16. Такая цена вполне приятна для стран-импортеров, которым невыгодно покупать нефть дороже.

«По сути, Трамп балансирует рынок на новом уровне, решая две собственные задачи - поддерживает свою нефтянку более высокими ценами и отказом от любых ограничений на добычу, с другой стороны - он будет придерживать цену на нефть на комфортном для всей остальной экономики США уровне», – пояснил Эль Мюрид, подчеркнув, что именно так и думает национальный лидер, защищая интересы своей страны.

Путин же, который в начале марта отказался о сокращения добычи на полмиллиона баррелей, теперь вынужден сокращать ее в десять раз больше.

«Друзья стоят очень дорого. Тупые, но жадные друзья - вообще запредельно. Но Путин своих не бросает, как известно. А вот народ России для него - не свой. Поэтому его "к-идать" вполне по понятиям», – резюмировал топикстартер.

Напомним, Путина с Трампом застали за общим делом, карикатура порвала сеть.

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