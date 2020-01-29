Путину оставили три варианта для правления в РФ

Для Владимира Путина были созданы поправки в Конституцию РФ, в которых прописаны три варианта будущего трудоустройства президента России

Ни один из новых пунктов не обязывает Путина заниматься управлением страной, но в то же самое время он может влиять на принятие определенных решений в РФ, в целом держать ситуацию в стране под собственным контролем.

Об этом говорится в публикации "Проекта".

Авторы поправок Конституцию РФ создали для президента РФ такие важные варианта будущего трудоустройства: Глава Госсовета, Спикер Совета федерации, Председатель Конституционного суда.

На сегодняшний день Владимир Путин представляясь и подписывая важные письма, делает акцент на личном членстве в Госсовете. Поэтому источники издания "Проект" утверждают, что этот орган будет становиться все значительнее в политической жизни Российской Федерации.

То же самое и касается Совета федерации, ведь статус этого органа также будет повышен, согласно изменениям в Конституции РФ. Преемнику Путина придеться консультироваться с этим органом при назначении министров. Ко всему прочему, этот орган сможет отправлять в отставку судей. Таким образом, Путин все равно удержит контроль в своих руках.

Также не стоит забывать, что теперь Конституционный суд по указу президента сможет подтверждать конституционность законов, принимаемых парламентом. Это даст Путину возможность участвовать в законодательном процессе и при необходимости отменить или затормозить неугодный закон.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин уже физически не может удерживать власть в России.