Китай добре вивчив свого сусіда і готовий діяти

Поки російський президент Володимир Путін облизується на нові території, в Росії під боком наливається кров'ю монстр, здатний без особливих труднощів повторити в РФ донбаський сценарій

В Кремлі про цю загрозу знають, але вперто мовчать, пише у своєму блог відомий російський журналіст Костянтин Еггерт.

За його словами, зі сходу на Росію поглядає країна з п'ятитисячолітню історією, де панує жорстока диктатура, очолювана незмінним лідером. І, як і в Росії, у неї теж є «Китайська мрія», до болю схожа на путінське «вставання з колін».

У 1997 році під впливом Євгена Примакова, котрий марив «багатополярністю» і геополітичними фантазіями типу «трикутника Москва – Делі – Пекін», Борис Єльцин підписав Декларацію про багатополярний мир (читай: про боротьбу з впливом США) з тодішнім начальником КНР Цзян Цземінем. Тоді російська влада дивилася на Китай як на країну третього світу, якій судилося довго плентатися позаду.

Однак запаморочливий ривок КНР за останніх два десятиліття чітко показав помилку Єльцина.

«Заради сьогохвилинних внутрішньополітичних інтересів він заклав політичну основу того, що з приходом у Кремль Володимира Путіна стало одним з головних трендів російської політики, – неухильного зближення та зростаючої політичної залежності від далеко не дружнього і потенційно небезпечного сусіда», – пише автор.

Зараз Росія значно слабкіша за Китай, тому Путіну доводиться робити хорошу міну при поганій грі.

Вимирання населення Сибірського і Далекосхідного округів РФ, де проживає 25 мільйонів чоловік, – ще один сигнал для перенаселеного Китаю. У трьох провінціях, що межують з Росією, живуть близько 90 мільйонів людей. З точки зору національних інтересів це – потенційна небезпека.

Не менше побоювань у Кремля викликає і військова сфера КНР. Якщо 20 років тому китайці активно купували російську військову техніку, то тепер Китай – другий у світі виробник озброєнь після США. Китайська армія – перша в світі за чисельнымтю і друга після Сполучених Штатів за обсягом військового бюджету.

Журналіст підкреслює, що Пекін марить реваншем «за західний і російський колоніалізм XIX – початку XX століття і за конфлікт з СРСР 1960–80-х років».

«Китай живий і все частіше чинить так, як йому заманеться. У мене немає впевненості, що, ослабни Росія ще більше, пекінські товариші не почнуть нетерпляче гримати на нас», – резюмував Еггерт.

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