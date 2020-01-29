Пока российский президент Владимир Путин облизывается на новые территории, у России под боком наливается кровью монстр, способный без особого труда повторить в РФ донбасский сценарий
В Кремле об этой угрозе знают, но упорно молчат, пишет в своем блоге известный российский журналист Константин Эггерт.
По его словам, с востока на Россию посматривает страна с пятитысячелетней историей, где господствует жестокая диктатура, возглавляемая несменяемым лидером. И, как и у России, у нее тоже есть «Китайская мечта», до боли похожая на путинское «вставание с колен».
В 1997 году под влиянием Евгения Примакова, бредившего «многополярностью» и геополитическими фантазиями типа «треугольника Москва – Дели – Пекин», Борис Ельцин подписал Декларацию о многополярном мире (читай: о борьбе с влиянием США) с тогдашним начальником КНР Цзян Цзэминем. Тогда российские власти смотрели на Китай как на страну третьего мира, которой судилось долго плестись позади.
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Однако головокружительный рывок КНР за последних два десятилетия четко показал ошибку Ельцина.
«Ради сиюминутных внутриполитических интересов он заложил политическую основу того, что с приходом в Кремль Владимира Путина стало одним из главных трендов российской политики, – неуклонного сближения и растущей политической зависимости от далеко не дружественного и потенциально опасного соседа», – пишет автор.
Сейчас Россия значительно слабее Китая, поэтому Путину приходится делать хорошую мину при плохой игре.
Вымирание населения Сибирского и Дальневосточного округов РФ, где проживают 25 миллионов человек, – еще один сигнал для перенаселенного Китая. В трех провинциях, граничащих с Россией, живут около 90 миллионов граждан. С точки зрения национальных интересов это – потенциальная опасность.
Не меньше опасений у Кремля вызывает и военная сфера КНР. Если 20 лет назад китайцы активно покупали российскую военную технику, то теперь Китай – второй в мире производитель вооружений после США. Китайская армия – первая в мире по численности и вторая после Соединенных Штатов по объему военного бюджета.
Журналист подчеркивает, что Пекин бредит реваншем «за западный и российский колониализм XIX – начала XX века и за конфликт с СССР 1960–80-х годов».
«Китай жив и все чаще поступает так, как ему заблагорассудится. У меня нет уверенности, что, ослабни Россия еще больше, пекинские товарищи не начнут нетерпеливо покрикивать на нас», – подытожил Эггерт.
Напомним, Путин решил отгородиться от Украины «железным занавесом».
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