Китай хорошо выучил своего соседа и готов действовать

Пока российский президент Владимир Путин облизывается на новые территории, у России под боком наливается кровью монстр, способный без особого труда повторить в РФ донбасский сценарий

В Кремле об этой угрозе знают, но упорно молчат, пишет в своем блоге известный российский журналист Константин Эггерт.

По его словам, с востока на Россию посматривает страна с пятитысячелетней историей, где господствует жестокая диктатура, возглавляемая несменяемым лидером. И, как и у России, у нее тоже есть «Китайская мечта», до боли похожая на путинское «вставание с колен».

В 1997 году под влиянием Евгения Примакова, бредившего «многополярностью» и геополитическими фантазиями типа «треугольника Москва – Дели – Пекин», Борис Ельцин подписал Декларацию о многополярном мире (читай: о борьбе с влиянием США) с тогдашним начальником КНР Цзян Цзэминем. Тогда российские власти смотрели на Китай как на страну третьего мира, которой судилось долго плестись позади.

Однако головокружительный рывок КНР за последних два десятилетия четко показал ошибку Ельцина.

«Ради сиюминутных внутриполитических интересов он заложил политическую основу того, что с приходом в Кремль Владимира Путина стало одним из главных трендов российской политики, – неуклонного сближения и растущей политической зависимости от далеко не дружественного и потенциально опасного соседа», – пишет автор.

Сейчас Россия значительно слабее Китая, поэтому Путину приходится делать хорошую мину при плохой игре.

Вымирание населения Сибирского и Дальневосточного округов РФ, где проживают 25 миллионов человек, – еще один сигнал для перенаселенного Китая. В трех провинциях, граничащих с Россией, живут около 90 миллионов граждан. С точки зрения национальных интересов это – потенциальная опасность.

Не меньше опасений у Кремля вызывает и военная сфера КНР. Если 20 лет назад китайцы активно покупали российскую военную технику, то теперь Китай – второй в мире производитель вооружений после США. Китайская армия – первая в мире по численности и вторая после Соединенных Штатов по объему военного бюджета.

Журналист подчеркивает, что Пекин бредит реваншем «за западный и российский колониализм XIX – начала XX века и за конфликт с СССР 1960–80-х годов».

«Китай жив и все чаще поступает так, как ему заблагорассудится. У меня нет уверенности, что, ослабни Россия еще больше, пекинские товарищи не начнут нетерпеливо покрикивать на нас», – подытожил Эггерт.

Напомним, Путин решил отгородиться от Украины «железным занавесом».

Как сообщала Politeka, испуганного Путина застали в туалете за неприличным занятием.

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