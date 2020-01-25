Стало известно, кого из украинцев не коснется повышение пенсионного возраста
Об этом пишет РБК-Украина.
Полякова показала, какая она без косметики и белья: "Любовь в гамаке"
Меган Маркл изменилась до неузнаваемости: отец слил в сеть неизвестные ранее фото
Лобода в золотом бикини свела с ума сеть влажными фото: "Малышка на миллион"
"Черный ящик" раскрыл тайну катастрофы в Иране: видео, которое объясняет все
Вовремя пенсии смогут оформить некоторые категории украинцев благодаря решению Конституционного суда.
В пресс-службе КСУ заявили, что повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц было признано незаконным.
Речь идет о постепенном увеличении на пять лет пенсионного возраста на льготных условиях для работников, определенных в нормах закона №213 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII.
Согласно решению суда, теперь повышение пенсионного возраста не коснется следующих украинцев:
- работников с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (подземные работы, трактористы-машинисты, доярки, работницы на выращивании табака, текстильного производства, те, кто занят на станках и машинах);
- многодетных матерей (пять и больше детей), занятым в сельском хозяйстве;
- водителей городского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей, которые работают на вредном производстве.
Стоит отметить, что до изменений в законодательстве, при наличии достаточного стажа, женщины имели право досрочно выходить на заслуженный отдых в 45-50 лет, а мужчины в 50-55. Изменения предусматривали поэтапное повышение возраста на пять лет, но теперь эту норму отменил Конституционный суд. Данное решение Фемиды является окончательным.
Также мы рассказывали о том, что у Владимира Зеленского проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине.
О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.
Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.
Напомним, украинцев заставят платить дополнительные ежемесячные взносы.
Как сообщала Politeka, украинцы получат двойные пенсии: когда заработает и кому предназначены выплаты.
Также Politeka писала, что украинцам сократили пенсии после Нового года: кому не повезло.