Стало известно, кого из украинцев не коснется повышение пенсионного возраста

Об этом пишет РБК-Украина.

Вовремя пенсии смогут оформить некоторые категории украинцев благодаря решению Конституционного суда.

В пресс-службе КСУ заявили, что повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц было признано незаконным.

Речь идет о постепенном увеличении на пять лет пенсионного возраста на льготных условиях для работников, определенных в нормах закона №213 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII.

Согласно решению суда, теперь повышение пенсионного возраста не коснется следующих украинцев:

работников с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (подземные работы, трактористы-машинисты, доярки, работницы на выращивании табака, текстильного производства, те, кто занят на станках и машинах);

многодетных матерей (пять и больше детей), занятым в сельском хозяйстве;

водителей городского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей, которые работают на вредном производстве.

Стоит отметить, что до изменений в законодательстве, при наличии достаточного стажа, женщины имели право досрочно выходить на заслуженный отдых в 45-50 лет, а мужчины в 50-55. Изменения предусматривали поэтапное повышение возраста на пять лет, но теперь эту норму отменил Конституционный суд. Данное решение Фемиды является окончательным.

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О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.

Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.

Напомним, украинцев заставят платить дополнительные ежемесячные взносы.

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