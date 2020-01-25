Украинцы скоро могут платить за газ по-новому

Соответствующее заявление сделал глава Минэнергетики Алексей Оржель в своем личном Facebook, передает Politeka.net.

По его словам, в ближайшее время могут кардинально поменяться тарифы на газ для бытовых потребителей в Украине.

Как рассказал Алексей Оржель, российский монополист «Газпром» заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа.

«Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Ежедневно „Газпром“ должен прокачивать не менее 178 млн куб. м. А фактически до 22 января было прокачано лишь 47% от оплаченных объемов», — объяснил министр нюансы газовой сделки.

Глава профильного министерства также добавил, что подписание газового договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке. Соответственно, сегодня на рынке имеются все положительные факторы для уменьшения цен для простых потребителей.

В связи с этим Алексей Оржель анонсировал хорошие новости относительно новых тарифов на газ.

«Сегодня (24 января) на заседании Кабмина приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник», — резюмировал он в своем Facebook.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.

В профильном министерстве также заявили, что первый перерасчет будет произведен в январе 2020 года. Сумма, которую пересчитают, зачислят в качестве оплаты будущих платежей.

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

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