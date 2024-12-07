Дзвінки від незнайомих номерів можуть бути неприємним і навіть небезпечним досвідом, особливо, коли їх джерелом є шахраї або спамери.

На смартфонах існує кілька способів, щоб мінімізувати або повністю виключити такі дзвінки, що особливо корисно для захисту дітей та людей похилого віку від обману.

Один із простих методів – це ввімкнення режиму "Не турбувати". Він дозволяє вимкнути звук дзвінків від номерів, які немає у вашому списку контактів.

Цей режим можна легко ввімкнути в налаштуваннях телефону, зазвичай у розділі "Звук" або "Не турбувати".

Додатково, можна налаштувати фільтрацію дзвінків так, щоб блокувати лише дзвінки з незнайомих номерів або з будь-яких номерів, не занесених до контактної книги. Деякі пристрої дозволяють налаштувати винятки, наприклад, якщо абонент кілька разів намагається додзвонитися, його дзвінок буде прийнято.

Для більш жорсткої фільтрації дзвінків можна скористатися програмами для блокування дзвінків, такими як "Не дзвони мені", "Чорний список" або "Блокувальник дзвінків". Ці програми дають змогу створити чорний список номерів, які автоматично блокуються.

Однак варто зазначити, що на пристроях Apple такі методи блокування дзвінків від незнайомих номерів не працюють, але можна використовувати опцію відключення звуку, як описано вище.

Якщо завдання стоїть у повному блокуванні всіх дзвінків з незнайомих номерів, власники смартфонів, крім iPhone, можуть активувати цю функцію в меню "Блокування дзвінків" або "Чорний список" у контактах, де є можливість відключити дзвінки від абонентів, не занесених до вашої книги контактів.

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