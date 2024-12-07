Звонки от незнакомых номеров могут быть неприятным и даже опасным опытом, особенно когда их источником являются мошенники или спамеры.

На смартфонах существует несколько способов, чтобы минимизировать или полностью исключить такие звонки, что особенно полезно для защиты детей и пожилых людей от обмана.

Один из простых методов — это включение режима "Не беспокоить". Он позволяет отключить звук звонков от номеров, которые нет в вашем списке контактов. Звонок будет отображаться на экране, но без звукового сигнала и вибрации, что помогает избежать лишнего беспокойства.

Этот режим можно легко включить в настройках телефона, обычно в разделе "Звук" или "Не беспокоить". Включение и выключение этого режима осуществляется в любой момент, а если его отключить, звонки от незнакомых номеров будут снова сопровождаться звуком.

Дополнительно, можно настроить фильтрацию звонков так, чтобы блокировать только звонки с незнакомых номеров или с любых номеров, не занесенных в контактную книгу. Некоторые устройства предоставляют возможность настроить исключения, например, если абонент несколько раз пытается дозвониться, его звонок будет принят.

Для более жесткой фильтрации звонков можно воспользоваться приложениями для блокировки вызовов, такими как "Не звони мне", "Черный список" или "Блокировщик звонков". Эти приложения позволяют создать черный список номеров, которые автоматически блокируются.

Однако стоит отметить, что на устройствах Apple такие методы блокировки звонков от незнакомых номеров не работают, но можно использовать опцию отключения звука, как описано выше.

Если же задача стоит в полном блокировании всех звонков с незнакомых номеров, владельцы смартфонов, кроме iPhone, могут активировать эту функцию в меню "Блокировка вызовов" или "Черный список" в контактах, где есть возможность отключить звонки от абонентов, не занесенных в вашу книгу контактов.

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