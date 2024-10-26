Цей простий рецепт маринування допоможе вам зберегти свіжість та смак літніх помідорів, а також порадує вас і вашу родину в холодні місяці.

Ним поділилася господиня на ютуб-каналі "Смачна їжа".

Щоб закрити помідори на зиму, підготуйте такі інгредієнти: для однієї літрової банки нам знадобляться помідори, три штуки духмяного перцю та вісім-десять горошин чорного перцю, три зубчики часнику, а також один-два лаврових листки для аромату.

Для приготування маринаду на літр води підготуйте одну столову ложку солі (або 30 грамів), чотири столові ложки цукру (80-100 грамів) та 50 мілілітрів дев'ятипроцентного оцту.

Спосіб приготування:

Розпочнемо з підготовки помідорів. Помийте їх і видаліть плодоніжки. Поки ви займаєтесь помідорами, поставте воду на плиту, щоб вона закипіла. В цей час підготуйте літрові банки, в які ми будемо укладати помідори. Спочатку наріжте великий часник на частинки і додайте кілька зонтиків кропу.

Тепер прийшов час додати спеції. В кожну банку кладіть по три горошки чорного перцю і стільки ж духмяного. Лавровий лист теж слід додати, розломивши його на кілька частин. Тепер наповнюйте банки помідорами, ущільнюючи їх, щоб вони не мали зайвого простору.

Коли вода закипіла, починайте заливати банки окропом, заповнюючи їх доверху. Закрийте кришками, але не закручуйте, щоб дати можливість парі виходити. Використовуйте дерев’яні дощечки як гніт, щоб помідори не піднімалися і не випускали повітря. Залиште банки на 20-30 хвилин, поки вода охолоне до безпечної температури.

Після цього злийте воду з банок у каструлю, міряючи її об’єм. На один літр води потрібно додати одну столову ложку солі та чотири ложки цукру. Можна варіювати кількість цукру залежно від вашого смаку. Потім, коли маринад закипить, додайте оцет, щоб надати йому особливого смаку.

Залийте маринад назад у банки, переконавшись, що помідори добре покриті. Накрийте банки кришками і швидко закрутіть. Ось і все! Помідори на зиму готові, і ви можете насолоджуватися їхнім смаком протягом всієї зими.

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