Этот простой рецепт маринования поможет вам сохранить свежесть и вкус помидоров, а также порадует вас и вашу семью в холодные месяцы.

Им поделилась хозяйка на ютуб-канале "Вкусная еда".



Чтобы закрыть помидоры на зиму, подготовьте следующие ингредиенты: для одной литровой банки нам понадобятся помидоры, три штуки душистого перца и восемь-десять горошин черного перца, три зубчика чеснока, а также один-два лавровых листа для аромата.

Для приготовления маринада на литр воды подготовьте одну столовую ложку соли (или 30 г), четыре столовые ложки сахара (80-100 г) и 50 миллилитров девятипроцентного уксуса.

Способ приготовления:

Начнём с подготовки помидоров. Помойте их и удалите плодоножки. Пока вы занимаетесь помидорами, поставьте воду на плиту, чтобы она закипела. В это время приготовьте литровые банки, в которые мы будем укладывать помидоры. Сначала нарежьте большой чеснок на частицы и добавьте несколько зонтиков укропа.

Теперь пришло время добавить специи. В каждую банку кладите по три горошка черного перца и столько же ароматного. Лавровый лист тоже следует добавить, разломив его на несколько частей. Теперь наполняйте банки помидорами, уплотняя их, чтобы у них не было лишнего пространства.

Когда вода закипела, начинайте заливать банки крутым кипятком, заполняя их доверху. Закройте крышками, но не закручивайте, чтобы дать возможность паре выходить. Используйте деревянные дощечки в качестве фитиля, чтобы помидоры не поднимались и не выпускали воздух. Оставьте банки на 20-30 минут, пока вода охладится до безопасной температуры.

После этого слейте воду из банок в кастрюлю, меряя ее объем. На один литр воды нужно добавить столовую ложку соли и четыре ложки сахара. Можно варьировать количество сахара в зависимости от вашего вкуса. Затем, когда маринад закипит, добавьте уксус, чтобы придать ему особый вкус.

Залейте маринад в банки, убедившись, что помидоры хорошо покрыты. Накройте банки крышками и быстро закрутите. Вот и все! Помидоры на зиму готовы, и вы можете наслаждаться их вкусом в течение всей зимы.

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