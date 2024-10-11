Смажені пиріжки з вишнями — це не тільки смачний десерт, але й чудова ідея для перекусу.

Цей простий рецепт від української шеф-кухарки Лізи Глінської не залишить байдужими ні дорослих, ні дітей.

Щоб приготувати пиріжки з вишневою начинкою, вам знадобляться такі інгредієнти:

500 г борошна (16 ст. л. з гіркою)

5 г солі (1 ч. л.)

240 мл води (окріп) (16 ст. л.)

40 мл соняшникової олії (2,5 ст. л.)

20 мл горілки (1,5 ст. л.)

600 г вишні

40 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. без гірки)

150 г цукру (6 ст. л. з гіркою)

Рослинна олія (для смаження)

У великій мисці змішайте сіль з борошном. Додайте окріп, горілку та соняшникову олію. Замішуйте тісто спочатку силіконовою лопаткою, а потім переходьте на руки, продовжуючи замішувати 3-4 хвилини.

Оберніть тісто харчовою плівкою та залиште при кімнатній температурі на 30 хвилин. Потім зніміть плівку і вимісіть тісто ще 2-3 хвилини. Після цього знову оберніть тісто плівкою і прибирайте в холодильник на 2 години.

У сотейнику змішайте вишні, цукор та кукурудзяний крохмаль. Поставте на середній вогонь і постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Варіть начинку протягом 1 хвилини, потім зніміть з плити і перекладіть в іншу ємність для охолодження.

Розкачайте охолоджене тісто в пласт товщиною близько 3 мм. Викладайте вишневу начинку на тісто, змочуючи водичкою проміжки між начинкою. Накрийте начинку іншим шаром тіста та розріжте на шматочки. Один пиріжок за допомогою виделки защіпніть краєчки, щоб начинка не витекла під час смаження.

Розігрійте в сковороді рослинну олію. Смажте пиріжки з обох сторін до золотистого кольору, а потім викладайте на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Смачні пиріжки з вишневою начинкою готові! Подавайте їх гарячими або теплими. Вони ідеально смакують самі по собі або з чашкою чаю.

Спробуйте повторити рецепт Лізи Глінської і насолоджуйтеся неперевершеним смаком пиріжків разом з рідними.

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