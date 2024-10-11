Жареные пирожки с вишнями – это не только вкусный десерт, но и отличная идея для перекуса.

Этот простой рецепт от украинской шеф-повара Лизы Глинской не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

Чтобы приготовить пирожки с вишневой начинкой, вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г муки (16 ст. л. с горкой)

5 г соли (1 ч. л.)

240 мл воды (окроп) (16 ст. л.)

40 мл подсолнечного масла (2,5 ст. л.)

20 мл водки (1,5 ст. л.)

600 г вишни

40 г кукурузного крахмала (2 ст. л. без горки)

150 г сахара (6 ст. л. с горкой)

Растительное масло (для жарки)

В большой миске смешайте соль с мукой. Добавьте кипяток, водку и подсолнечное масло. Смешивайте тесто сначала силиконовой лопаткой, а затем переходите на руки, продолжая замешивать 3-4 минуты.

Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Затем снимите плёнку и вымесите тесто еще 2-3 минуты. После этого снова оберните тесто пленкой и убирайте в холодильник на 2 часа.

В сотейнике смешайте вишни, сахар и кукурузный крахмал. Поставьте на средний огонь и постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите начинку в течение 1 минуты, затем снимите с плиты и переложите в другую емкость для охлаждения.

Раскатайте охлажденное тесто в пласт толщиной около 3 мм. Выкладывайте вишневую начинку на тесто, смачивая водичкой промежутки между начинкой. Накройте начинку другим слоем теста и разрежьте на кусочки. Один пирожок с помощью вилки защелкните краешками, чтобы начинка не вытекла во время жарки.

Разогрейте в сковороде растительное масло. Жарьте пирожки с обеих сторон до золотистого цвета, а затем выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Вкусные пирожки с вишневой начинкой готовы! Подавайте их горячими или теплыми. Они идеально вкушают сами по себе или с чашкой чая.

Попытайтесь повторить рецепт Лизы Глинской и наслаждайтесь непревзойденным вкусом пирожков вместе с родными.

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