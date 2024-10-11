Переможниця "Мастер Шеф" Ліза Глінська представляє чудовий рецепт кексу з апельсинами та мандаринами.
Щоб приготувати цитрусовий кекс за рецептом Лізи Глінської, підготуйте такі інгредієнти:
- 150 г вершкового масла (62% жиру)
- 150 г цукрової пудри
- 150 г яєць (приблизно 3 шт.)
- 200 г борошна
- 8 г розпушувача
- 1 ст. л. прянощів (кориця, імбир, мускатний горіх)
- Ванільний цукор
- Цедра мандарина та апельсина
Для сиропу:
- 100 мл мандаринового або апельсинового соку
- Цедра 1 апельсина чи мандарина
- 50 мл води
- 60 г цукру
Для глазурі:
- 30 мл мандаринового соку
- 100 г цукрової пудри
- Цедра мандарина
Змішайте цукрову пудру з прянощами та додайте свіжу цедру цитрусових. Важливо натирати цедру без білої частини.
Змішайте борошно з розпушувачем. Вершкове масло кімнатної температури збийте до світлого кольору та збільшення в об'ємі. Введіть цукрову суміш і перемішайте.
Додайте яйця кімнатної температури та добре перемішайте. Поступово додайте борошно з розпушувачем.
Змастіть форму маслом і присипте борошном. Перекладіть тісто в форму, враховуючи, що воно збільшиться в об'ємі. Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці протягом 30-35 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою.
Для сиропу: зніміть цедру з мандарину, вичавіть сік, додайте воду та цукор. Проваріть сироп 2 хвилини після запікання кексу. Процідіть. Полийте гарячий кекс гарячим сиропом, використовуючи весь сироп.
Для глазурі: зніміть цедру з мандарину, додайте сік і цукрову пудру. Покрийте охолоджений кекс глазур'ю та залиште при кімнатній температурі для підсушування. Цитрусовий кекс готовий!
Цей рецепт гарантовано порадує вас та ваших близьких, тому спробуйте приготувати!
Останні новини України:
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глинська поділилася простим рецептом домашніх сосисок.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глинська дала рецепт, як зробити сирники ще смачнішою.
Фантастичні тоненькі млинці із картопляного тіста: "Мастер Шеф" Глинська дала простий рецепт.