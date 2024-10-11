Цитрусовий кекс точно здивує вас та ваших рідних своєю простотою приготування та витонченим смаком.

Переможниця "Мастер Шеф" Ліза Глінська представляє чудовий рецепт кексу з апельсинами та мандаринами.

Щоб приготувати цитрусовий кекс за рецептом Лізи Глінської, підготуйте такі інгредієнти:

150 г вершкового масла (62% жиру)

150 г цукрової пудри

150 г яєць (приблизно 3 шт.)

200 г борошна

8 г розпушувача

1 ст. л. прянощів (кориця, імбир, мускатний горіх)

Ванільний цукор

Цедра мандарина та апельсина

Для сиропу:

100 мл мандаринового або апельсинового соку

Цедра 1 апельсина чи мандарина

50 мл води

60 г цукру

Для глазурі:

30 мл мандаринового соку

100 г цукрової пудри

Цедра мандарина

Змішайте цукрову пудру з прянощами та додайте свіжу цедру цитрусових. Важливо натирати цедру без білої частини.

Змішайте борошно з розпушувачем. Вершкове масло кімнатної температури збийте до світлого кольору та збільшення в об'ємі. Введіть цукрову суміш і перемішайте.

Додайте яйця кімнатної температури та добре перемішайте. Поступово додайте борошно з розпушувачем.

Змастіть форму маслом і присипте борошном. Перекладіть тісто в форму, враховуючи, що воно збільшиться в об'ємі. Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці протягом 30-35 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою.

Для сиропу: зніміть цедру з мандарину, вичавіть сік, додайте воду та цукор. Проваріть сироп 2 хвилини після запікання кексу. Процідіть. Полийте гарячий кекс гарячим сиропом, використовуючи весь сироп.

Для глазурі: зніміть цедру з мандарину, додайте сік і цукрову пудру. Покрийте охолоджений кекс глазур'ю та залиште при кімнатній температурі для підсушування. Цитрусовий кекс готовий!

Цей рецепт гарантовано порадує вас та ваших близьких, тому спробуйте приготувати!

Останні новини України:

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глинська поділилася простим рецептом домашніх сосисок.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глинська дала рецепт, як зробити сирники ще смачнішою.

Фантастичні тоненькі млинці із картопляного тіста: "Мастер Шеф" Глинська дала простий рецепт.