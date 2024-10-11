Цитрусовый кекс точно удивит вас и ваших родных своей простотой приготовления и утонченным вкусом.

Победительница "Мастер Шеф" Лиза Глинская представляет отличный рецепт кекса с апельсинами и мандаринами.

Чтобы приготовить цитрусовый кекс по рецепту Лизы Глинской, подготовьте следующие ингредиенты:

150 г сливочного масла (62% жира)

150 г сахарной пудры

150 г яиц (примерно 3 шт.)

200 г муки

8 г разрыхлителя

1 ст. л. пряностей (корица, имбирь, мускатный орех)

Ванильный сахар

Цедра мандарина и апельсина

Для сиропа:

100 мл мандаринового или апельсинового сока

Цедра 1 апельсина или мандарина

50 мл воды

60 г сахара

Для глазури:

30 мл мандаринового сока

100 г сахарной пудры

Цедра мандарина

Смешайте сахарную пудру с пряностями и добавьте свежую цитрусовую цедру. Важно натирать цедру без белой части.

Смешайте муку с разрыхлителем. Сливочное масло комнатной температуры взбейте до светлого цвета и увеличивайте объем. Введите сахарную смесь и перемешайте.

Добавьте яйца по комнатной температуре и хорошо перемешайте. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем.

Смажьте форму маслом и присыпьте мукой. Переложите тесто в форму, учитывая, что оно увеличится в объеме. Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке в течение 30-35 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Для сиропа: снимите цедру с мандарина, выжмите сок, добавьте воду и сахар. Проварите сироп 2 минуты после запекания кекса. Процедите. Полите горячий кекс горячим сиропом, используя весь сироп.

Для глазури: снимите цедру с мандарина, добавьте сок и сахарную пудру. Покройте охлажденный кекс глазурью и оставьте при комнатной температуре для подсушивания. Цитрусовый кекс готов!

Этот рецепт гарантированно обрадует вас и ваших близких, поэтому попробуйте приготовить!

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