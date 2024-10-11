Победительница "Мастер Шеф" Лиза Глинская представляет отличный рецепт кекса с апельсинами и мандаринами.
Чтобы приготовить цитрусовый кекс по рецепту Лизы Глинской, подготовьте следующие ингредиенты:
- 150 г сливочного масла (62% жира)
- 150 г сахарной пудры
- 150 г яиц (примерно 3 шт.)
- 200 г муки
- 8 г разрыхлителя
- 1 ст. л. пряностей (корица, имбирь, мускатный орех)
- Ванильный сахар
- Цедра мандарина и апельсина
Для сиропа:
- 100 мл мандаринового или апельсинового сока
- Цедра 1 апельсина или мандарина
- 50 мл воды
- 60 г сахара
Для глазури:
- 30 мл мандаринового сока
- 100 г сахарной пудры
- Цедра мандарина
Смешайте сахарную пудру с пряностями и добавьте свежую цитрусовую цедру. Важно натирать цедру без белой части.
Смешайте муку с разрыхлителем. Сливочное масло комнатной температуры взбейте до светлого цвета и увеличивайте объем. Введите сахарную смесь и перемешайте.
Добавьте яйца по комнатной температуре и хорошо перемешайте. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем.
Смажьте форму маслом и присыпьте мукой. Переложите тесто в форму, учитывая, что оно увеличится в объеме. Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке в течение 30-35 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Для сиропа: снимите цедру с мандарина, выжмите сок, добавьте воду и сахар. Проварите сироп 2 минуты после запекания кекса. Процедите. Полите горячий кекс горячим сиропом, используя весь сироп.
Для глазури: снимите цедру с мандарина, добавьте сок и сахарную пудру. Покройте охлажденный кекс глазурью и оставьте при комнатной температуре для подсушивания. Цитрусовый кекс готов!
Этот рецепт гарантированно обрадует вас и ваших близких, поэтому попробуйте приготовить!
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