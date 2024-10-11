Щірка "Мастер Шеф" Ліза Глінська запрошує вас приготувати найсмачнішу пахлаву з тіста філо з горіхами та медом.
Щоб повторити рецепт, вам знадобиться:
- 400 г тіста філо
- 180 г вершкового масла "Молокія" (жирністю 82%)
- 400 г волоських горіхів
- 120 мл води
- 220 г цукру
- 100 г меду
Обсмажте волоські горіхи в розігрітій до 170 градусів духовці протягом 10-12 хвилин. Дайте їм охолонути, після чого відкладіть кілька половинок для декору, а решту подрібніть у комбайні до крихти.
Розтопіть вершкове масло. Візьміть лист тіста філо, змастіть його розтопленим маслом і посипте горіховою крихтою. Накрийте наступним листом тіста та повторіть ці дії шість разів.
Скрутіть тісто з горіхами у рулет і розріжте на шість рівних частин, використовуючи хлібний ніж. Викладіть рулетики у силіконову або металеву форму для мафінів. Полийте залишком вершкового масла та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 13-15 хвилин.
У сотейнику змішайте воду з цукром та доведіть до кипіння. Коли цукор розчиниться, додайте мед та перемішайте.
Поливайте гарячу пахлаву гарячим сиропом, посипте горіховою крихтою та декоруйте половинками горіхів. Поверніть у духовку на 2-3 хвилини.
Дайте десерту охолонути при кімнатній температурі і все, ваша пахлава готова!
Цей рецепт ідеально підходить для святкового столу або просто для домашнього чаювання. Готуйте та насолоджуйтесь разом із сім'єю!
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