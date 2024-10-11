Рецепт Лізи Глінської простий і швидкий, ця пахлава вас точно приємно здивує.

Щірка "Мастер Шеф" Ліза Глінська запрошує вас приготувати найсмачнішу пахлаву з тіста філо з горіхами та медом.

Щоб повторити рецепт, вам знадобиться:

400 г тіста філо

180 г вершкового масла "Молокія" (жирністю 82%)

400 г волоських горіхів

120 мл води

220 г цукру

100 г меду

Обсмажте волоські горіхи в розігрітій до 170 градусів духовці протягом 10-12 хвилин. Дайте їм охолонути, після чого відкладіть кілька половинок для декору, а решту подрібніть у комбайні до крихти.

Розтопіть вершкове масло. Візьміть лист тіста філо, змастіть його розтопленим маслом і посипте горіховою крихтою. Накрийте наступним листом тіста та повторіть ці дії шість разів.

Скрутіть тісто з горіхами у рулет і розріжте на шість рівних частин, використовуючи хлібний ніж. Викладіть рулетики у силіконову або металеву форму для мафінів. Полийте залишком вершкового масла та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 13-15 хвилин.

У сотейнику змішайте воду з цукром та доведіть до кипіння. Коли цукор розчиниться, додайте мед та перемішайте.

Поливайте гарячу пахлаву гарячим сиропом, посипте горіховою крихтою та декоруйте половинками горіхів. Поверніть у духовку на 2-3 хвилини.

Дайте десерту охолонути при кімнатній температурі і все, ваша пахлава готова!

Цей рецепт ідеально підходить для святкового столу або просто для домашнього чаювання. Готуйте та насолоджуйтесь разом із сім'єю!

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