Звезда "Мастер Шеф" Лиза Глинская приглашает вас приготовить самую вкусную пахлаву из теста фило с орехами и медом.
Чтобы повторить рецепт, вам понадобится:
- 400 г теста фило
- 180 г сливочного масла "Молокия" (жирностью 82%)
- 400 г грецких орехов
- 120 мл воды
- 220 г сахара
- 100 г меда
Обжарьте грецкие орехи в разогретой до 170 градусов духовке в течение 10-12 минут. Дайте им остыть, после чего отложите несколько половинок для декора, а остальное измельчите в комбайне до крошки.
Растопите сливочное масло. Возьмите лист теста фило, смажьте его растопленным маслом и посыпьте ореховой крошкой. Накройте следующим листом теста и повторите эти действия шесть раз.
Скрутите тесто с орехами в рулет и разрежьте на шесть равных частей, используя хлебный нож. Выложите рулетики в силиконовую или металлическую форму для мафинов. Полейте остатком сливочного масла и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 13-15 минут.
В сотейнике смешайте воду с сахаром и доведите до кипения. Когда сахар растворится, добавьте мед и перемешайте.
Поливайте горячую пахлаву горячим сиропом, посыпьте ореховой крошкой и украшайте половинками орехов. Поверните в духовку на 2-3 минуты.
Дайте десерту остыть при комнатной температуре и все, ваша пахлава готова!
Этот рецепт идеально подходит для праздничного стола или просто для домашнего чаепития. Готовьте и наслаждайтесь вместе с семьей!
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