Рецепт Лизы Глинской прост и быстр, эта пахлава вас точно приятно удивит.

Звезда "Мастер Шеф" Лиза Глинская приглашает вас приготовить самую вкусную пахлаву из теста фило с орехами и медом.

Чтобы повторить рецепт, вам понадобится:

400 г теста фило

180 г сливочного масла "Молокия" (жирностью 82%)

400 г грецких орехов

120 мл воды

220 г сахара

100 г меда

Обжарьте грецкие орехи в разогретой до 170 градусов духовке в течение 10-12 минут. Дайте им остыть, после чего отложите несколько половинок для декора, а остальное измельчите в комбайне до крошки.

Растопите сливочное масло. Возьмите лист теста фило, смажьте его растопленным маслом и посыпьте ореховой крошкой. Накройте следующим листом теста и повторите эти действия шесть раз.

Скрутите тесто с орехами в рулет и разрежьте на шесть равных частей, используя хлебный нож. Выложите рулетики в силиконовую или металлическую форму для мафинов. Полейте остатком сливочного масла и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 13-15 минут.

В сотейнике смешайте воду с сахаром и доведите до кипения. Когда сахар растворится, добавьте мед и перемешайте.

Поливайте горячую пахлаву горячим сиропом, посыпьте ореховой крошкой и украшайте половинками орехов. Поверните в духовку на 2-3 минуты.

Дайте десерту остыть при комнатной температуре и все, ваша пахлава готова!

Этот рецепт идеально подходит для праздничного стола или просто для домашнего чаепития. Готовьте и наслаждайтесь вместе с семьей!

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