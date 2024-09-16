Якщо ви підготувати грядку під часник зараз, у вас буде менше роботи влітку, коли її часто забагато.

Відповідь на питання, як підготувати грядку під часник восени, відносно проста, хоча це і вимагає деяких доповнень та планування.

Ось докладніша інформація про те, як підготувати грядку під часник восени:

Виберіть сорт часнику. Різні типи вимагають різної кількості місця. Спочатку виберіть потрібний тип , а потім ви можете розпланувати, скільки зубчиків ви посадите.

Ви вибрали сорт, тип розмноження та місце для посадки.

Тепер ви готові копати! Перший крок, щоб підготувати грядку під часник восени – очищення сміття з літа. Коли ви готуєте та висаджуєте часник восени, видаляйте мертвий або хворий садовий матеріал з минулого сезону.

Не забудьте викинути усі хворі рослинні рештки. Не компостуйте їх, тому що хвороби можуть поширитися через готовий компост у ваш сад.

Щоб підготувати грядку під часник восени, якщо у вас піщаний, глинистий або бідний поживними речовинами ґрунт, вам потрібно підготувати грядку за допомогою поправок перед посадкою часнику.

Найкраще змішати компост у вашому саду за два-чотири тижні до посадки.

Це дає черв'якам, грибкам та бактеріям достатньо часу, щоб влаштуватися під землею та засвоїти поживні речовини. Восени та взимку компост створює затишне середовище для вашого часнику.

Змішайте компост заздалегідь і додайте тонкий шар мульчі поверх ґрунту після посадки часнику. Це створить затишне житло та забезпечить часник достатньою кількістю поживних речовин, які він зможе ввібрати, коли настане тепла погода.

Якщо ваш ґрунт особливо бідний на поживні речовини, розгляньте можливість додавання чверті дози органічного добрива в мульчу або компост, а потім змішайте його з ґрунтом.

Часник слід садити за два-чотири тижні до першої середньої дати заморозків.

Ціль полягає в тому, щоб посадити часник у землю, коли температура низька, але не замерзає-це дозволяє їм пустити коріння.

Джерело: epicgardening .

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