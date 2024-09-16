Если вы подготовить грядку под чеснок сейчас, у вас будет меньше работы летом, когда ее часто слишком много.

Ответ на вопрос, как подготовить грядку под чеснок осенью, относительно прост, хотя это и требует некоторых дополнений и планирования.

Вот более подробная информация о том, как подготовить грядку под чеснок осенью:

Выберите сорт чеснока. Разные типы требуют разного количества места . Сначала выберите нужный тип , а затем вы можете распланировать, сколько зубчиков вы посадите.

Вы выбрали сорт, тип размножения и место для посадки.

Теперь вы готовы копать! Первый шаг, чтобы подготовить грядку под чеснок осенью - очистка мусора с лета. Когда вы готовите и высаживаете чеснок осенью, удаляйте мертвый или больной садовый материал с прошлого сезона.

Не забудьте выбросить все больные растительные остатки. Не компостируйте их, так как болезни могут распространиться через готовый компост в ваш сад.

Чтобы подготовить грядку под чеснок осенью если у вас песчаная, глинистая или бедная питательными веществами почва, вам нужно подготовить грядку с помощью поправок перед посадкой чеснока.

Лучше всего смешать компост в вашем саду за две-четыре недели до посадки.

Это дает червям, грибкам и бактериям достаточно времени, чтобы обосноваться под землей и усвоить питательные вещества. Осенью и зимой компост создает уютную среду для вашего чеснока.

Смешайте компост заранее и добавьте тонкий слой мульчи поверх почвы после посадки чеснока. Это создаст уютное жилище и обеспечит чеснок достаточным количеством питательных веществ, которые он сможет впитать, когда наступит теплая погода.

Если ваша почва особенно бедна питательными веществами, рассмотрите возможность добавления четверти дозы органического удобрения в мульчу или компост, а затем смешайте его с почвой.

Чеснок следует сажать за две-четыре недели до первой средней даты заморозков.

Цель состоит в том, чтобы посадить чеснок в землю, когда температура низкая, но не замерзает- это позволяет им пустить корни.

Источник: epicgardening.

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